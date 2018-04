Me los quitan de las manos Horizon Zero Dawn. La cercanía de nuevos lanzamientos rebaja los precios de los juegos que han dominado el mercado el último año y medio JUANAN SALAZAR Logroño Lunes, 2 abril 2018, 12:32

Farcry 5, God of War, Sea of Thieves, Shadow of the Tomb Raider, State of Decay 2, Days Gone... y, en el segundo semestre del año, Red Dead Redemption 2... todos ellos juegos recién publicados o más o menos cerca de publicarse, todos ellos juegos triple A a los que más de un jugador les ha echado (o les echará) el ojo más pronto que tarde.

Y claro, ¿qué significa eso de la triple A? Pues más o menos que son juegos de gama alta, cuyo precio de lanzamiento no baja de 60 e. Correcto. 60 e. Así que a no ser que seas el heredero de Eddie Murphy en el Príncipe de Zamundia, vas a tener que racionalizar tu gasto en la segunda mitad del año...

Según los datos de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), la industria facturó en nuestro país1.163 millones de euros en 2016, un 7,4% más respecto que el año 2015. Y es que los actores de esta industria saben tener abastecido el mercado durante todo el año con novedades y títulos que, en la mayoría de los casos, elevan su calidad año tras año.

Así que lo dicho, guardar la plata para el futuro no significa no poder disfrutar de las pequeños joyas que están bajando de precio y que si no las probaste en 2017, quizá ahora sea el mejor momento.

1 PS4 Xbox One PC 19,95 euros Farcry Primal se publicó en la primera mitad del 2016, pero es la última entrega de la saga Farcry previa al inminente lanzamiento del nuevo Farcry 5. Jugable, entretenido desde el primer momento, está ambientado en la Edad de Piedra. Retrocede 12.000 años para recuperar el valle de Oros para tu tribu. Mamuts, tigres con dientes de sable, jaguares, leopardos, leones... tu propia supervivencia ya supondrá un reto. El ciclo diurno - nocturno implica que las noches se vuelven muy salvajes e inhóspitas en el valle de Oros.

2 Ghost Recon Wildlands/ PS4 Xbox One PC 29,95 euros. Ya la décima entrega del mítico Tom Clancy's Ghost Recon, aunque con la novedad de que es la primera edición que incorpora un ambiente de mundo abierto. Un simulador de combate táctico que deja atrás ambientes futuristas de pasadas ediciones para centrarse en una lucha cooperativa contra narcos bolivianos.

3 Uncharted 4 / PlayStation4 19,95 euros La última entrega de Nathan Drake, 'El desenlace del ladrón', fue de lo más destacado de la segunda mitad del 2016, en un juego en exclusiva para Play 4. El título, además, supone el cierre de una de las sagas más influyentes de los videojuegos en la actualidad. Accesible, para todos los públicos y de una calidad gráfica a la que pocos pueden llegar, el juego de Naughty Dog debe ser un imprescindible en tu estantería.

4 Horizon Zero Dawn / PlayStation4 17,90 euros También exclusivo para Play4, sin duda, uno de los mejores juegos del 2017 y uno de los más vendidos de la historia de esta plataforma. El mundo postapocalíptico que propone Horizon Zero Dawn ha sido alabado por su espectacular aspecto visual, el magnífico guión y su protagonista, Aloy, ya es una de las heroínas modernas de PlayStation.

5 Assassin's Creed Ezio / PS4 Xbox One 19,95 euros Tras descartar con buen criterio publicar una entrega anual de Assassin's Creed, en noviembre del 2016 se lanzó este pack que reúne los tres juegos principales que cuentan la historia de Ezio Auditore (Assassin's Creed II, Assassin's Creed La Hermandad y Assassin's Creed Revelations). El pack está optimizado para las consolas de nueva generación y contiene horas y horas de este fantástico sandbox (juego de mundo abierto). Ideal si eres novato en la saga.