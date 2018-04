«No quiero morirme encima del escenario, pero tampoco pienso retirarme todavía»

«No me retiro, tengo un contrato que cumplir». Doña Concha Velasco (Valladolid, 1939), con seis décadas de carrera artística, no tiene previsto hacer mutis así como así, a pesar de lo que pareció dar a entender al estrenar 'El funeral'. Tras su último trabajo dramático, 'Reina Juana', un agotador monólogo por el que recibió su segundo Premio Nacional de Teatro, la popular actriz vuelve por sus fueros con un comedia escrita y dirigida por su hijo Manuel M. Velasco en la que encarna al fantasma de una diva que acaba de morir y se aparece en su propio homenaje póstumo. «Me apetecía reírme de mí misma», confiesa. Junto al también popular Antonio Resines, nada pródigo en teatro, llenará el Bretón hoy y mañana (a las 20.30 h.).

-'Una comedia sobrenatural'.

-Es una comedia muy divertida con influencias de Fernández Flórez, de Jardiel Poncela... Y también de ese tipo de cine lleno de gags, como 'Aterriza como puedas', algo más moderno que la gente joven se lo pasa fenomenal pero que la gente mayor también entiende muy bien.

-¿Cómo la ha recibido el público?

-Estrenamos en Valladolid, que quizás era el sitio más difícil por aquello de que los de mi pueblo son muy serios. Pues se lo pasaron fenomenal. Y ahora venimos de Alicante y también hasta la bandera.

-Pues en el Bretón, igual.

-Yo, no es que esté sorprendida, es que estoy encantada.

-En la obra usted está muerta.

-Estoy muertísima. Bueno, yo no, la actriz Lucrecia Conti, que no tiene nada que ver conmigo.

-¿Seguro que no?

-Hombre, es una actriz española, mayor, muy famosa pero que ya casi ha sido olvidada...

-Ella lo cuenta en su testamento.

-De ahí surgió la idea de hacer esta comedia. Esta obra la tenía mi hijo escrita junto a la carta testamento con mi voz en off. Pero él decía que yo no la haría nunca.

-Sin embargo, aquí está. ¿No se dijo usted: lagarto, lagarto?

-Ni hablar. Aquí estoy yo haciendo del fantasma de la muerta que se aparece en su propio velatorio, ni más ni menos. También me dijo que uno de los papeles que estaba escribiendo era estupendo para Antonio [Resines]. Le admiramos muchísimo por lo gran actor que es y por gran persona.

-Pero apenas ha hecho teatro.

-Pues dijo que sí nada más leer el texto. Y está contentísimo. Bueno, estamos todos felices. También hay un actor y dos actrices jóvenes estupendos y hay muy buen rollo entre todos.

-¿Es un compromiso trabajar con su hijo Manuel?

-Es un privilegio trabajar en todo lo que él hace. Pero el niño no es un niño recomendado por mamá; él ya tiene un carrerón.

-Recuerda a 'El crepúsculo de los dioses' [Sunset Boulevard].

-En cierto modo. Nosotros nos burlamos del representante de artistas, todo muy sutil y divertido, sin meternos con nadie, claro, que quiere contratar al fantasma para que haga esos personajes que la actriz nunca hizo en vida y está dolida por ello: 'El fantasma de la ópera', 'Mary Popins', 'Sunset Boulevard'... Ahí sí que puede haber algo mío, sí.

-¿Tiene esa espinita clavada?

-Siempre quise hacer 'Sunset Boulevard', pero me decían que no cantaba. Pero mira Glen Close; ¿qué canta Glen Close? Pues canta como yo, estupendamente.

-Me parece que a usted le apetecía disfrutar en el teatro después de 'Reina Juana'.

-'Reina Juana' ha sido algo extraordinario, pero me ha dolido física y mentalmente. Han sido dos años y medio muy intensos y he quedado muy tocada. Yo creo que ya no volveré a hacer algo así en la vida. Y esto es justamente lo que quería hacer ahora: ir al teatro, maquillarme, salir guapa y reírme de mí misma.

-Hay cierto morbo en verle hacer un papel así, ¿no cree?

-Sí que lo hay, lo reconozco. La actriz tiene un monólogo en el que dice que es su último papel y se ha interpretado como un anuncio real.

-Pero fue usted misma la que dijo que se cortaba la coleta.

-Yo lo que dije fue que tengo 78 años y dos de contrato, que es lo que nos ha exigido el productor Jesús Cimarro [Pentación]. Entonces, ya con ochenta años a lo mejor es hora de estarme en mi casa. Porque yo me lo paso muy bien con mis compañeros, pero hoy, que he terminado pronto el rodaje de la serie ['Las chicas del cable'], no veas lo que es para mí poder ver un rato a mi nieto. Yo es que soy muy de familia y de hacerme fotos con mis nietos. En eso me parezco a la Reina Sofía.

-¿Echa de menos más vida propia?

-Mi vida privada es mi familia. Apenas salgo. Pero lo único que digo es que, antes de morirme, quiero poder disfrutar de una vida normal.

-¿No hay más proyectos?

-Bueno, José Carlos Plaza ya me quiere enredar para volver a Mérida. Pero es que estoy cansada de estudiar. Es que me tengo que levantar a las cuatro y media de la mañana para estudiar. Y Pepe Sacristán siempre me riñe en broma diciendo que no podemos retirarnos sin hacer la versión de mayores de 'Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?'

-¿Piensa en su retirada ideal?

-No sé, el otro día vi a Charles Aznavour y me dio un poco de penita. A mí eso de insistir en trabajar tan mayor no me gusta, no me lo termino de creer. Yo creo que hay un momento, como todo en el vida, que hay que dejarlo. No se le puede dar la lata al espectador. Exponer el deterioro físico yo no lo quiero. Yo no quiero eso de morirme encima del escenario, pero, vaya, que tampoco pienso retirarme todavía.

-Lo que es seguro es que no la olvidaremos tan rápido como a la pobre Lucrecia Conti.

-Pues hombre, yo creo que mi carrera, como mujer, como actriz, quizás sea la más importante de España. Pero yo lo que quiero es que mis hijos estén orgullosos de mí y dejar un buen recuerdo. No soy nada nostálgica, vivo el presente. Y todo lo que quiero hoy por hoy es ser feliz.