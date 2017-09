«HE QUERIDO CREAR EL TOM CRUISE COBARDE» Viernes, 15 septiembre 2017, 00:00

Doug Liman, el director de 'Barry Seal' promociona la película, ya que su protagonista dejó de dar entrevistas desde su divorcio de Katie Holmes.

- Contratar a Cruise para este personaje es algo arriesgado.

- Es lo opuesto a 'Top Gun', lo reconozco. Pero, precisamente por eso, era el actor perfecto. Cuando le pregunté a Tom no lo dudó, lo vio como una gran oportunidad. He querido crear el Tom Cruise cobarde, aunque no le dé miedo rodar cualquier escena de acción, por difícil que sea. Tom es capaz de hacer cosas que nadie ha hecho.

Doug Liman

- ¿Conocía la historia de Barry Seal?

- No. No sabía nada de su afición a volar. Soy piloto, y me encantó la combinación de mundos, el universo de la aviación y el de los criminales.

- Usted y Cruise parecen compartir intereses.

- Compartimos un interés por las películas de acción inteligentes. Para Tom es importante crear acción real sin efectos especiales.