Vintage Trouble, primer gran nombre del Actual 2018

Los nombres de Actual 2018 han comenzado a conocerse hoy. La organización del festival ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha desvelado los primeros grupos. Vintage Trouble es el primer gran nombre y uno de los cabeza de cartel. Es una banda de soul rock formada en Los Angeles, con un potente directo y que ha sido telonera de grandes históricos como AC/DC, The Rolling Stones o The Who.

Además, se han presentado los participantes en el Café Cantante y las Matinales con Estrella.

En el primero de los eventos, que se celebra en el Círculo Logroñés del 2 al 4 de enero, participarán Marta Soto (2 de enero), Dan Owen (3 de enero) y Delaporte (4 de enero). Las entradas cuestan 10 euros y los conciertos comenzarán a las 17.00 horas.

Las actuaciones que tendrán lugar en el Wine Fandango tienen como novedad que pasan de tres a cuatro días. El 2 de enero será Mäbu el protagonista, Joan Queralt tocará el día 3, le seguirá Ricardo Vicente, para cerrar con Sweet Barrio el 5 de enero. Las actuaciones tendrán lugar a partir de las 12.30 de la mañana.

