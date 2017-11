Los planes para los peques

Este sábado, la sala Gonzalo de Berceo se llena de magia con un espectáculo para público familiar con el gran Mago Alcalá. Con una selección de sus mejores trucos, en un espectáculo participativo y lleno de humor sano, elaborado para que toda la familia disfrute y se sorprenda. Más información aquí.

El festival literario CuentaLO también ha reservado un espacio para los más pequeños. Será este sábado en la Biblioteca Rafael Azcona; por la mañana, con un taller de ilustración (necesario reservar) y por la tarde, con una obra de teatro (entrada libre), ambos dedicados a Gloria Fuertes y ambos gratuitos. Más información aquí.

Y no por ser la última es la menos importante. El domingo finaliza el festival de teatro infantil Teatrea... Pero lo va a hacer a lo grande: con el estreno de 'Los cuervos no se peinan', una coproducción riojana con alma mexicana que no os podéis perder (público familiar con niños +6 años).

Por último, recordar que este domingo finaliza la exposición 'Plastihistoria de la música', que si no la habéis visitado podéis hacerlo este fin de semana porque merece mucho la pena. Más información aquí.

No olvides que hay muchos más planes en nuestra web www.elbalcondemateo.es. Y recuerda que también puedes llevarnos en el móvil, descarga gratis nuestra app para Iphone y Android.