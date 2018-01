«Es un placer para los sentidos disfrutar de la orquesta, coro, solistas, efectos...» Jose Coronado. :: / L.R. Jose Coronado Actor Riojafórum acoge hoy la representación de 'Iván el Terrible', una producción en la que Coronado es el narrador e interpreta varias escenas SANDA SÁINZ Logroño Sábado, 20 enero 2018, 11:54

El actor Jose Coronado pone voz a Iván el Terrible en una obra de Serguéi Prokofiev que llega hoy al auditorio Riojafórum. La función comenzará a las 20.30 horas y las entradas cuestan 30 euros (patio de butacas y palco) y 22 euros en el anfiteatro. Hablamos con Coronado, que también da vida al protagonista en algunos momentos de la representación.

-¿Cómo surgió su colaboración con la Orquesta Filarmónica de Novosibirsk y la Sociedad Coral de Bilbao?

-Como casi todos los proyectos, una llamada de teléfono del productor, el entusiasmo del director... y una propuesta nada normal, un gran reto al que no puede decir que no.

«Esta obra es una forma de acercar esta maravilla de cantata a los que no somos entendidos en música» JOSÉ CORONADO / ACTOR

-¿En qué consiste su participación en esta iniciativa?

-Además de hacer el personaje del narrador, como estaba previsto, con las reuniones iban surgiendo nuevas formas de trabajar y apareció José Carlos Plaza y se decidió dar vida a veces a Iván... era algo diferente.

-¿Había hecho anteriormente algo parecido?

-No, como narrador solamente sí, pero como narrador e interpretando no.

-Este montaje se estrenó recientemente, ¿cómo han resultado las primeras funciones?

-Fantástico, para mí es algo muy distinto. Acostumbrado a las salas de teatro, los auditorios enormes y con tanto público!!! Ha sido muy emocionante.

-¿Qué va a poder presenciar el público riojano en este espectáculo en el auditorio Riojafórum?

-Pues ya solo la Orquesta Filarmónica de Novosibirsk, y la magnífica Sociedad Coral de Bilbao bajo la batuta de César Álvarez son una maravilla, pero además el director de escena, José Carlos Plaza, ha hecho algo especial, con unas proyecciones muy acordes con lo que pasa en escena. No quiero olvidar a un par de compañeros y cómplices cómo son la mezzosoprano Polina Shamaeva y el barítono Sergey Plyusnin.

-Publicidad, televisión, cine y ahora una cantata. ¿No hay descanso para Jose Coronado?

-No, eso es lo maravilloso de mi profesión...

-¿Qué le resulta más difícil de su ajetreada actividad laboral?

-Nada es difícil, la verdad es que soy muy afortunado, pero estoy empezando a echar de menos tener más tiempo para mí... A partir de ahora es lo que intento.

-¿Ha cambiado mucho su vida después del infarto sufrido el año pasado?

-No he podido, afortunadamente me repuse enseguida y pude atender mis compromisos profesionales. Por ejemplo, este trabajo estaba desde el 2014 cerrado con Ignacio Iturrarte.

-¿Qué proyectos tiene para este año 2018?

-He arrancado así de bien y ahora en febrero tengo un rodaje de una película, en febrero también se estrenará la serie "Vivir sin permiso" en Telecinco, y tenemos que grabar la segunda temporada... Hay muchas cosas. Como he dicho antes, soy un afortunado.

-¿Algún mensaje para el público riojano y de los alrededores que vaya a acudir hoy a Riojafórum?

-Pues creo que esta obra es una forma de acercar a la gente como yo, que no somos entendidos en música, esta maravilla de cantata. Es un placer para los sentidos disfrutar de la orquesta, el coro, solistas, director, proyecciones, efectos de luces, escena... Es algo especial y espero que a los entendidos no les resulte extraño.