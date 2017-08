La película 'La chica desconocida' abre este jueves la programación del segundo semestre del Bretón El teatro retoma mañana miércoles la venta de localidades tras el parón veraniego E.P. Martes, 15 agosto 2017, 12:58

La película franco-belga 'La chica desconocida' abre este jueves, a las 20,30 horas, la programación del segundo semestre del teatro Bretón de los Herreros de Logroño. De hecho, la sala logroñesa desde este miércoles retoma la venta de localidades, tras el parón veraniego.

El filme que inaugura la nueva temporada, está dirigido por Jean Pierre y Luc Dardende, y está protagonizado por Adéle Haenel, Olivier Bonnaud o Jérémie Renier. Tiene una duración de 106 minutos, y compitió en la sección oficial del Festival de Cannes. Las entradas tienen un precio de cinco euros.

Argumento

El largometraje, un drama psicológico, y que se proyecta en versión original subtitulado, cuenta como Jenny, una joven médico de familia, se siente culpable por no haber abierto la puerta de su consulta a una chica a la que encuentran muerta poco después.

Al saber que la policía no tiene forma de identificarla, Jenny tiene un solo empeño: descubrir el nombre de la joven para que no sea enterrada anónimamente y desaparecer como si no hubiera existido nunca. El hecho de recibir testimonios bajo el secreto y la confidencialidad médica la obligan a emprender una investigación por su propia cuenta, poniendo en peligro su propia seguridad personal.