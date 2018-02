Un paso al frente

Las gargantas costeras del estrecho de los Dardanelos, las trincheras y fortalezas de Verdún, los suburbios de Tsaristyn en el Volga o el infierno embarrado de Passchendaele... estos son algunos de los nuevos mapas multijugador que ofrecen las nuevos DLC*de Battlefield 1, quizá, el mejor shooter* ahora mismo y, además, de los pocos títulos que reconstruyen fiel y ampliamente algunas de las principales batallas de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Con varios modos de juego, configurados a la medida de cada usuario, el 'rey' de los shooters ya sabéis que es la experiencia multijugador. Y la de Battlefield 1, desde luego, es de lo mejorcito hasta la fecha y de lo más disfrutón. Si bien el usuario inexperto es posible que tenga dificultades al principio y su curva de aprendizaje sea algo más lenta (más que nada por las 'máquinas de matar' que uno se encuentra en modo multijugador) poco a poco la experiencia se va enriqueciendo y las recompensas y subidas de nivel supondrán el estímulo necesario para meterle las horas que merece.

Battlefield ofrece una experiencia de campo de batalla en tres dimensiones (tierra, mar y aire) y unos escenarios amplios en los que cada jugador puede escoger entre cuatro clases (soldado de asalto, médico, apoyo o francotirador) para realizar la función que desee en el campo de batalla.

GLOSARIO GAMER - RIOJANO Shooter «Género de acción donde el principal objetivo es disparar y matar enemigos, generalmente con armas de fuego». En riojano «Desde que el nieto juega a los shooter, no me trae más que perdices a la casa de aperos». DLC «Es la abreviatura de downloadable content (contenido descargable) y se refiere a todo material nuevo, exclusivo o adicional que se publica por separado, no incluido en el producto base, para actualizar o alargar la vida de un juego». En riojano «Le he comprado una DLC al tractor que va a parecer un Ferrari». Respawn «Es el lugar del escenario o mapeado donde vuelve a aparecer el personaje tras una muerte». En riojano «Me gustaría hacer un respawn en la cama de mi habitación después de darlo todo el día del cohete».

Y los nuevos mapas son...

Las nuevas DLC* de DICE/ EA ofrecen una amplia gama de nuevos mapas, armas y desafíos que, obviamente, están desarrollados para alargar la durabilidad del juego ante el reciente lanzamiento de Call Of Duty WW2 de Activision.

La actualización anunciada para febrero, ‘Apocalypse’, parece ser la definitiva con 3 mapas terrestres (Passchendaele, el Somme y Caporetto) y dos aéreos, nuevas armas, dispositivos y vehículos.

1 They shall not pass

Recoge algunas de las batallas más emblemáticas libradas por el ejército francés en la guerra (Verdún, Fort Vaux y Soissons).

2 Nivelle nights

Guerra de trincheras (Malmaison, Chemin des Dames).

3 In the name of the Tsar

Es la mayor actualización hasta la fecha, basada en el frente ruso y la revolución bolchevique (Paso de Ludkow, Galitzia, los Cárpatos, suburbios de Tsaritsyn...).

4 Turning Tides

Inspirada en combates anfibios como el desembarco angloaustraliano de Gallípoli y las batallas por los puertos del canal franceses y belgas (Cabo Helles, Achi Baba, Bahía de Heligoland, Zeebrugge). Esta actualización esconde una sorpresa... (¡sí!) el primer submarino disponible en Battlefield.

Campaña un jugador

Por último, y para aquellos que no solo vivan del modo multijugador, Battlefield 1 ofrece seis historias de guerra distintas, en un modo campaña un jugador algo diferente al que los shooters nos tienen acostumbrados.

Cada episodio se desarrolla en torno a un protagonista distinto, lo cual nos dará la posibilidad de experimentar diferentes etapas de la guerra, frentes, ejércitos... Desde manejar un tanque inglés Mark V, derribar zeppelines alemanes con un Bristol F.2 Fighter, cabalgar al lado de Lawrence de Arabia para unir a las tribus árabes contra el Imperio Turco...