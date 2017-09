«Han pasado cincuenta años y en EEUU seguimos igual»

La única realizadora que ha conquistado el Oscar admite que su batalla por defender en Hollywood a las mujeres continúa. 'Detroit' es un espejo de las diferencias que existen en el país que dirige Donald Trump entre los privilegiados blancos y las minorías.

- Se le ha criticado, y mucho, por contar esta historia. ¿Cómo se atreve una mujer blanca a dirigir un filme de estas características?

- Creo que tengo derecho, como norteamericana, a hablar de lo que ocurrió. Esta es una historia que necesitaba contarse y eso borró cualquier otra duda que tuviera. Yo me aprovecho de mis privilegios para dar oportunidad a quien no la tiene.

- ¿Cuándo descubrió los hechos que narra 'Detroit'?

- En 2015, cuando Mark Boal me enseñó su guion. Mi reacción al leerlo fue muy emotiva. Han pasado cincuenta años desde aquello y, sin embargo, seguimos igual. Tenemos que detener el racismo, y yo, como cineasta, quiero provocar un diálogo. Eso es lo que me motiva, que una tragedia de estas características no vuelva a repetirse.

- ¿Se ha tomado licencias?

- Hemos investigado cada documento y hecho todo lo que hemos podido para mantener la integridad de la historia sin convertirla en un expediente cinematográfico.

- Pero estaba haciendo una película, supongo que pensó en el público en algún momento.

- Nunca pensé en el entretenimiento, sino en la dramatización de los eventos reales que se contaban en el guion. En todo momento sentí la enorme responsabilidad de ser fiel a lo que ocurrió.

- ¿En algún momento temió enfrentarse a una historia de estas características?

- ¿Por qué habría de tener miedo? Creo que debemos enfrentarnos a cualquier reto con honestidad. He intentado dar mi visión de unos hechos que demuestran el gran desequilibrio que existe en mi país.

- Se le critica de hacer proselitismo en su trabajo.

- Es absurdo. El propósito de hacer arte es provocar un cambio, pero uno no puede cambiar si no es consciente de sus errores. He intentado que el espectador entienda lo que sucedió en Detroit, porque fue una tragedia americana y con muchos testigos presenciándola.