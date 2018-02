Cuando la partitura no tiene límites El espectáculo 'Music Has No Limits' amalgama todo tipo de músicas e instrumentos hasta donde la imaginación pueda llegar. :: promocional Riojafórum acoge mañana 'Music Has No Limits', un montaje que mezcla géneros, desde música clásica hasta rap, funk o rock L.R. LOGROÑO. Viernes, 23 febrero 2018, 00:46

Mañana, sábado, aterriza en Riojafórum la gira española 'Music Has No Limits' (MHNL) un espectáculo que ya ha recorrido buena parte del planeta, que ha roto los esquemas del mundo de la música y en el que, como el mismo título explicita, no hay más límite que la imaginación.

Antes de llegar a Logroño, MHNL ya ha representado sus espectáculos en ciudades y lugares tan emblemáticos como el Lincoln Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid, el estadio Santiago Bernabéu, el palazzo Pisani Moretta de Venecia (donde se celebra el baile de máscaras más exclusivo del Carnaval de la ciudad italiana), el Bayfront Park de Miami, en México DF o en Milán.

Título Music Has No Limits (MHNL) Lugar Riojafórum de Logroño Hora 20.30 Producción MHNL y PlayStation VR, con más de treinta artistas en escena

Talento y alquimia

La alquimia del montaje de 'Music Has No Limits' abarca todos los géneros imaginables: fusiona obras maestras de la música clásica con funk, góspel y rap con heavy metal, sopranos interpretando grandes arias de ópera con éxitos de house. En el escenario, cantantes de gran nivel, virtuosos de todos los instrumentos (antiguos y modernos) y expertos DJ's amalgaman sus conocimientos y sus talentos para crear una gran fiesta de que el público es partícipe.

Diseñado en torno al lúdico concepto «la playlist de tu vida», 'Music Has No Limits' propone un viaje por los grandes éxitos de la historia de la música y para ello funde hits de estrellas como Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Guns N'Roses, Bruno Mars y The Police, entre otros, junto a melodías de compositores clásicos como Giacomo Puccini o Johann Sebastian Bach.

MHNL adapta canciones que ya forman parte de la memoria colectiva de los aficionados a la música, imprimiendo sobre estos temas una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, todo ello arropado por una ambiciosa escenografía creada para competir en Broadway o Las Vegas.

En el Spain Tour, 'Music Has No Limits' se ha unido al gigante de los videojuegos PlayStation VR, que también ha realizado una apuesta por romper todas las fronteras hasta ahora conocidas de la realidad virtual. De hecho, PlayStation VR ha creado nuevos mundos, convirtiendo al público asistente en protagonista de un universo de diversión y una nueva dimensión tanto en la imagen como en el sonido.