«Con cada nuevo disco hay que sorprender y conquistar al público»'Te lo mereces', tercer single del cedé 'De otra manera'

Merche ofrecerá esta tarde en Riojafórum un concierto de su gira de presentación del disco 'De otra manera'

Una de las artistas más reconocidas del pop español, la cantante Merche, ofrecerá hoy un concierto en el auditorio de Riojafórum. Hablamos con ella, entre otras cuestiones, de la gira que comenzó el 6 de marzo y de su último disco, 'De otra manera', su octavo trabajo de estudio, publicado en el 2017.

-¿Qué destaca de este álbum?

-Sobre todo el sonido, es lo que más le distingue de los trabajos anteriores. Un sonido mucho más electrónico, lo hice con cuatro productores diferentes, por primera vez. Hay unos cuantos detalles que hacen que sea de otra manera.

-¿Y a nivel de composición?

-Como siempre, las letras y la música las he compuesto yo. En esta ocasión hay varios temas en colaboración con otros autores, entre ellos la argentina Claudia Brant, que ha escrito canciones para David Bisbal y Luis Fonsi, entre otros. Ha sido una experiencia nueva para mi, diferente, que enriquece el disco.

-Lleva más de quince años de trayectoria musical, varios discos de oro, platino, cientos de conciertos ¿con qué se queda?

-Con el cariño de la gente y su aplauso. Estamos en plena gira y los conciertos son maravillosos, el público me da un cariño y un calor impagables y probablemente es lo más bonito que tiene esta profesión.

-¿Qué le ha dado la televisión?

-Más visibilidad y popularidad. En los primeros años de mi carrera es verdad que mis canciones, como 'Abre tu mente', 'Le deseo' o 'No me pidas más amor' eran más conocidas que mi imagen. Colaborar en programas de televisión como jurado o presentadora hace que tu cara sea más conocida. He descubierto un mundo que no tenía para nada en mi cabeza entrar como es la televisión y, sin embargo, me divierto y lo paso muy bien. Mientras me siga aportando cosas y sean proyectos bonitos, allí estaré.

-¿Todavía se puede sorprender en la música?

-Con cada nuevo trabajo hay que sorprender y conquistar al público. Evidentemente no basta con que la gente te conozca, con cada disco tienes que ofrecer algo diferente y nuevo. En 'De otra manera' está la Merche de siempre, las historias sencillas y cotidianas que nos pueden pasar a cualquiera pero vestidas de otra manera, con unos arreglos y un sonido diferentes. Reinventarse y estar al día es fundamental para todos los artistas.

-¿Cómo es esta gira?

-Estoy disfrutándola muchísimo. Cantamos todas las canciones que forman parte del nuevo disco, con un matiz más a madera porque está la banda y siempre le da un sabor más genuino. Además voy muy bien acompañada en cuanto a voces, con dos coristas maravillosas que hacen que el resultado sea muy bueno. Este año he añadido un momento 'sillón rojo' a mitad del concierto en el que subo a cinco personas del público, que anteriormente se han hecho una foto a la entrada del recinto en un photocall con las instrucciones de este concurso. Mi equipo selecciona a cinco personas que han subido la foto a las redes. Ellas elegirán cinco de las canciones de mi anterior repertorio de un listado de dieciocho temas conocidos y alguna rareza. Así, estas personas son las responsables de que cada actuación sea de otra manera. Esto hace que tengamos una conexión muy bonita con el público. Los cinco elegidos escucharan estas canciones desde el escenario, en un sillón rojo que tenemos preparado. Es un momento especial, de muchas emociones.

-Esto se podrá disfrutar hoy en Riojafórum, ¿no?

-Por supuesto, allí estará el photocall con mi figura tocando la guitarra pero sin la cara para que la ponga allí quien quiera participar.

-Teniendo en cuenta los temas habituales más los dieciocho extras, esto debe conllevar un gran trabajo previo de ensayo.

-Si, es una gira muy curradita en todos los sentidos y sobre todo en el musical, que es el más importante para mí. De todas maneras llevo con la banda muchos años, nos conocemos bastante y lo que hemos hecho es refrescar las canciones con unos arreglos más novedosos y actuales. Esa parte la disfrutamos porque siempre estamos a la expectativa de ver qué temas van a pedir.

-Su música mezcla diversos estilos. ¿Con cuál se queda?

-(risas) Me gusta mucho la variedad, aparte, tengo mis raíces andaluzas y Camarón sale por ahí, salvando las distancias. Esa mezcla es la que siempre intento llevar a los directos. Este disco es mucho más electrónico pero en la parte especial del concierto hay mucha Merche que tira más para la música negra, de toques jazz y soul. Curiosamente es lo que más me pide la gente, además de los éxitos.

-¿Cuál es el secreto para lograr tantas canciones de éxito que enganchan al público?

-(risas) Ojalá tuviera una respuesta, te la daría con todo mi corazón pero no tengo ni la más mínima idea. En mi caso, meterme muchas horas en el estudio y en casa componiendo. Hay veces, con suerte, te surge algo, pero otras te pasas días y días. Me defino como una obrera de la música, si no dedico horas la inspiración no viene por arte de magia.

Merche comenta que en estos momentos prepara la salida del tercer single. 'Te lo mereces'. y la grabación del videoclip. Explica que «está canción todavía no es single pero lo será por reclamo popular, por cómo funciona en los conciertos y al ser la quinta más escuchada en la plataforma Spotify de toda mi carrera. La gente está pidiendo a gritos este tema que tiene un toque optimista y alegre».

«Nos ha costado adaptarnos a los músicos y la industria pero lo bueno que tienen las redes y la forma de consumir música de ahora es que sabes enseguida el termómetro de lo que le gusta al público», añade la artista.