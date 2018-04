«No necesito reinventarme»

La Bodegas Olarra de Logroño celebran hoy la quinta jornada de 'Vive Añares', un concierto combinado con una visita a sus instalación de degustación de su vino. En esta ocasión el protagonista será Ricardo Lezón, músico vasco que lidera grupos como McEnroe. A partir de las 19 horas, con entradas limitadas por un precio de 10 euros que se pueden reservar en el 941235299.

Ricardo Lezón ha editado seis discos con la banda de Getxo McEnroe, aunque paralelamente también editó trabajos en solitario como Viento Smith y a dúo con The New Raemon. Tras 'Rugen las flores' (2015), el último disco de McEnroe al que siguió la recopilación de rarezas 'Quiero pensar que aún queda tiempo' (2017), Ricardo Lezón emprendió una trayectoria en solitario más sólida con el disco 'Esperanza' e, incluso, publicó el libro de poesía 'Extraña forma de vivir'. Eso sí, a pesar de los cambios de nomenclatura, en la marca de Ricardo Lezón siempre se desprende la melancolía.

Su aspecto, con camisa por fuera del pantalón y gorra, se asemeja al de un dependiente de gasolinera. Y es que realmente es gerente de Petroprix, que acaba de abrir una gasolinera en la calle Circunde del polígono La Portalada de Logroño. Para Ricardo Lezón, «siempre me hace ilusión acudir a una bodega, aunque no sea a tocar». Hoy actuará junto a Jaime Arteche a los teclados, músico de grupos como Joe la Reina y Tulsa. «En formato de dúo es cierto que es más sencillo moverse, pero el caso de McEnroe es distinto porque son mis amigos y les echo de menos en momentos que me gustaría vivir con ellos», confiesa Ricardo Lezón.

«Todos los grupos que me gustan hablan de lo mismo, del desamor, y siento que sólo me lo preguntan a mí»

En solitario, pero como McEnroe, actuó en el 2015 en el Menhir. McEnroe, asegura su cantante y compositor, «era muy anárquico», nunca se sintieron atados, pero es cierto que con la edición de 'Rugen las flores' «sabíamos que habíamos llegado a un sitio, aunque no supiéramos a dónde, pero uno se marchó a vivir a México, otro fue padre...». De nuevo, la melancolía que inunda todas sus canciones, como las de The Cure, una de sus referencias. «Todos los grupos que me gustan hablan de lo mismo, del desamor, y siento que sólo me lo preguntan a mí. Yo escribo sobre lo que me apetece, lo que me impulsa a hacerlo», reconoce Ricardo Lezón.

Su característica forma de cantar, su voz, también hace de su música una marca personal. Sólo sus trabajos a dúo con The New Raemon y con David Cordero en Viento Smith han variado un poco el estilo. «Si eres tú quien canta y quien escribe... También pienso que es un error forzar las cosas. Yo no necesito reinventarme», expone. Los cambios, quizá, en los nombres. «Llama la atención, pero tal y como yo vivo la música no es importante. Incluso tengo más proyectos aún porque funciono por impulsos», afirma.

Para llegar hasta aquí, hasta el Ricardo Lezón que se presenta como tal, tampoco ha tenido que suceder demasiado: «Tenía unas canciones que me apetecía grabar y ahora no podía hacerlo con McEnroe, así que en Subterfuge me propusieron hacerlo en solitario». ¿Y por qué no?: «No me dedico profesionalmente a la música, aunque me ayuda».

'Esperanza' contiene nueve canciones grabadas en Sevilla y con colaboraciones significativas como la de la propia hija de Ricardo, Jimena Lezón. La tranquilidad, el sosiego y la comunión con la naturaleza se sienten en canciones como 'Arena y romero', 'La paz salvaje' y 'Lobos'.