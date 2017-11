'Nabucco', en Riojaforum Se trata de una ópera basada en el Antiguo Testamento y la obra de Nabucodonosor de Francis Cornue y Anicéte Bourgeois Viernes, 10 noviembre 2017, 11:25

Nabucco es la tercera ópera de Giuseppe Verdi, después del fracaso de su segunda ópera “Un giorno di Regno” y la prematura muerte de su mujer e hijos. Verdi estuvo pensando abandonar la composición lírica y será el empresario del Teatro alla Scala de Milán, Merelli, quien ofrecerá al maestro de Busetto Nabuccodonosor, un libreto escrito por Temistocle Solera, que había sido rechazado por el joven compositor alemán Otto Nicolai. El propio Verdi, muchos años después, en 1879, contará a Giulio Ricordi cómo habiendo recibido el libro lo lanzó sobre la mesa abriéndose casualmente sobre la página donde Verdi pudo leer “Va pensiero sull’ali dorate” que le devolvió las ganas y las fuerzas para empezar a escribir la música. Seguramente no sucediera así, tan teatralmente perfecto, sabemos por ejemplo que la escritura de Nabucco no empezó con el famoso coro, pero qué más da, la escena de los hebreos forma ya parte de esas grandes melodías de la música que aunque se hayan oído innumerables veces no pierden toda su enorme fuerza dramática.