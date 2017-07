El MUWI MUSIC FEST se presentó ayer en el Basque Culinay Center El festival riojano, que une música, gastronomía y vino, se celebra en Bodegas Franco-Españolas los días 24, 25, 26 y 27 de agosto LA RIOJA Logroño Jueves, 6 julio 2017, 14:21

En el epicentro nacional de la gastronomía, el Basque Culinary Center, y acompañados del ritmo de uno de los grupos revelación del panorama musical nacional, se celebró ayer la fiesta de presentación de MUWI LA RIOJA MUSIC FEST. La fiesta ha acercado todo lo que MUWI LA RIOJA MUSIC FEST ofrecerá el último fin de semana de agosto a quien lo visite, una auténtica experiencia en la que música, vino y gastronomía serán el leitmotiv de todo el programa de actividades previstas.

El festival contará con grupos y artistas consolidados de la escena pop-rock nacional como los guipuzcoanos WAS, El Columpio Asesino (DJ Set), Soleá Morente, The Excitements, La Bien Querida, Perro, combinados con propuestas más provocadoras como Las Bistecs, Joe Crepúsculo, Los Bengala, revelaciones que están girando con notable éxito y que son propuestas emergentes para descubrir en esta edición del festival Amatria, Shinova, Kokoshca, Mostaza Gálvez, Tailor for Penguins, riojanos como Sonic Sisters, La Vil Canalla y el internacional cabeza de cartel «Rinôçérôse» que llega desde Francia con su último disco recién lanzado. También tendrán espacio artistas pensados para un público más familiar y con un claro componente de diversión como Las Kasettes, Palodú y DJ Guatecón.

Los promotores, José Luis Pancorbo y Rafa Bezares

En la presentación en el Basque Culinary Center se expuso un aperitivo de lo que MUWI LA RIOJA MUSIC FEST ofrece: música, vino y gastronomía riojana: los pinchos que son parte de la conocidísima calle Laurel de Logroño, el maridaje con helados artesanos acompañados por vino y cervezas Amstel, la proverbial hospitalidad riojana…todo en uncóctel aderezado con un concierto de Pet Fennec.

Uno de los promotores de MUWI RIOJA FEST, José Luis Pancorbo explicó que "se ha hecho un esfuerzo importante en esta edición por incrementar la propuesta en la que vivir una experiencia única e inédita que una música, gastronomía y vino en espacios no convencionales”

Por su parte, otro de los promotores, Rafa Bezares comentó que “acudimos al Basque Culinary Center como embajadores de MUWI LA RIOJA MUSIC FEST de la mano de Amstel porque entendemos que, en un festival en el que la gastronomía juega un papel tan determinante, debía tener una presentación acorde en el marco de referencia nacional”

Dentro de la programación que han presentado, han dedicado tiempo a explicar que, dentro de los calados de las bodegas, descubriremos una exposicón fotográfica de la pasada edición, coctelería, catas de aromas, conciertos acústicos, al mismo tiempo que en los jardines y patios de la bodega habrá un MUWI Market y los propios conciertos. Y actividades específicas para los más pequeños como talleres, enoguardería…

Han acudido a esta fiesta de presentación más de 120 seguidores del festival invitados a través de las redes sociales que han vibrado con la música y los pinchos de la presentación.

MUWI LA RIOJA MUSIC FEST reincide en los atributos que le hicieron ser nominado en su primera edición en dos categorías de los Premios Fest: Mejor Festival Revelación y Mejores Actividades Paralelas, la inmersión en música y experiencia en un marco que refuerza la identidad riojana: gastronomía, creatividad y cercanía en actividades nocturnas y diurnas para todos los públicos.