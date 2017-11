Un museo de mármol nos aguarda

Camposanto

'Me agrada un cementerio de muertos bien relleno...' dejaba escrito Espronceda en 'La desesperación'. El romanticismo hizo de los camposantos uno de sus escenarios más sugestivos y evocadores y ahora el 'necroturismo' o turismo de cementerios quiere recuperarlos para la nueva causa. Logroño, que no permanece ajeno a la tendencia, ya tuvo su particular intento de 'poner en valor' el suyo.

Un intento que quedó plasmado en forma de libro: 'El cementerio municipal de Logroño', de Esther de Corta y Myriam Ferreira. Hablar del cementerio es hablar de dos siglos de la historia de la capital, demasiado como para estar condenado al olvido. Y es que los cementerios, paradójicamente, no son el final de nada, sino el comienzo o, cuanto menos, parte del recorrido.