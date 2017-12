«Las mujeres de la galaxia luchan por su lugar» Rey, a su llegada a la isla donde se encuentra con Luke Skywalker en 'Star Wars. Los últimos jedi'. :: Lucasfilm La intérprete británica se vuelve a meter en la piel de Rey en 'Los últimos jedi', octava entrega de la saga de 'Star Wars' OSKAR BELATEGUI-MARÍA ESTÉVEZ-L.A. GÁMEZ Jueves, 28 diciembre 2017, 23:29

Daisy Ridley (Londres, 1992) es la heredera cinematográfica de la desaparecida Carrie Fisher, la célebre princesa Leia, dentro de la saga de 'La guerra de las galaxias'. La actriz británica vuelve a interpretar a Rey en la octava cinta de la saga, 'Los últimos jedi', el último episodio en el que aparece Fisher, fallecida hace casi un año. Rey busca cómo moldear La Fuerza que surge de su interior e intenta convencer a Luke Skywalker para que le adiestre. La película confirma que el fichaje de Ridley fue un acierto porque todo apunta a que se va a convertir en uno de los puntales de la nueva generación de héroes galácticos.

'Los últimos jedi' llegó la pasada semana a los cines españoles con una fuerza arrolladora. Antes de su estreno ya se habían vendido más de 220.000 entradas en nuestro país, donde se proyectará en 1.049 salas en nueve formatos. La franquicia creada hace 40 años por George Lucas asalta la cartelera navideña mundial por tercer año consecutivo de la mano de Disney, que la adquirió en 2012 y la ha revitalizado.

- ¿Recuerda cómo consiguió el papel más deseado del planeta?

- Me pareció algo impensable cuando me presenté a las pruebas. Debo confesar que fue realmente extraño recibir la noticia de que me lo daban tras dos años de audiciones, de ir y enviar vídeos. Fueron siete meses y cinco audiciones hasta que conseguí el personaje. Sé que los productores vieron a muchas otras actrices y fue un honor que al final me lo dieran a mí.

- ¿Es cierto que nunca había sido fan de 'La guerra de las galaxias'?

- Lo he dicho muchas veces. Vi las películas en mi infancia, pero no era fanática de ellas. Eso no quiere decir que no entienda su importancia y lo que significa todo este universo en la cultura popular.

- ¿Cómo describiría a Rey?

- Es una joven valiente, compleja, llena de capas en su personalidad. No representa una sola cosa. Tampoco es esta una película sobre una mujer, sino la aventura de una mujer que va haciendo su camino.

- ¿Se identifica con su personaje?

- Las dos somos chicas jóvenes normales en situaciones extraordinaria. Creo que Rey es más fuerte e independiente que yo. En esta película, Rian Johnson -el director y guionista- empuja a mi personaje hasta el límite. Es una aventura que supera todas las expectativas de la propia Rey y que la obligará a superarse en todo momento y ante todas las situaciones.

- Rian Johnson ha dicho que Rey es un personaje en busca de su identidad, pero que no quiere ser ayudada.

- Debemos estar abiertos a la posibilidad de que otros entren en nuestras vidas y nos ayuden. Rey tiene que tomar decisiones importantes. Creo que uno puede seguir siendo valiente y fuerte, y al mismo tiempo ser capaz de abrirse a recibir ayuda. En la vida es importante recibir la ayuda de los demás.

- Para usted, como mujer, ¿es un ejemplo verse convertida en la heroína dentro de una película?

- Desde niña, cuando crecí en Londres, sabía que en el cine había una desigualdad entre los sexos. Me siento muy orgullosa de protagonizar un filme con un grupo de mujeres maravillosas a mi lado. Es importante que se hagan películas donde se muestran las historias de las mujeres desde su propia perspectiva. Necesitamos narraciones donde cada heroína sea responsable de su destino.

- Tras la muerte de Carrie Fisher, usted se ha convertido en la mujer al frente de este equipo.

-Para mí, la respuesta del público a mi personaje es maravillosa. Ha sido mucho más de lo que imaginaba. Cuando me involucré en esta saga, entendí la importancia de mi personaje. En todo caso soy consciente de que las mujeres de la galaxia no reciben la condescendencia masculina, sino que luchan por conseguir su propio lugar con responsabilidad.

- ¿Cómo se siente ante el estreno de 'Los últimos jedi'?

- Estoy un poco nerviosa. La gente respondió muy bien al equipo que formamos en la séptima entrega John Boyega -que interpreta a Finn- y yo. En esta nueva película nuestros personajes son más individuales. Personalmente, ha sido todo un desafío.

- Rey es un personaje que derrocha energía, por lo que obviamente ha tenido que entrenarse. ¿Escucha música cuando se prepara, como hacen los atletas?

- Por supuesto, tengo mi propio listado de canciones. Y, la verdad, no estoy tratando de dar más publicidad a Disney, pero mi canción preferida es de la película 'Mulan', el tema 'I'll Make a Man Out of You'. Solía ponerme el tráiler en la televisión antes de empezar un día de entrenamiento. Es un tema icónico para mí.