«Las mujeres españolas perdieron la guerra dos veces»

Susana Koska. La autora de 'Mujeres en pie de guerra' presenta el lunes en el Ateneo su libro sobre doce represaliadas por el franquismo Susana Koska Escritora y documentalista LOGROÑO. Sábado, 7 abril 2018

«Cuando regresamos teníamos el aliciente de que íbamos a reunirnos con nuestra madre. Era lo único que ansiábamos y eso mitigaba la situación, que era terrible. Volvimos a un país donde había vencido los fascistas. Era octubre del 39. Hicimos un viaje larguísimo con mucha nieve, con una señorita de la Sección Femenina muy antipática que nos compró un bocadillo para los dos en Miranda de Ebro. Cuando llegamos a Logroño nos llevaron al Gobierno Civil a levantar la mano delante del gobernador. Yo solo pensaba en que ya estaba con mi madre (...). Enseguida me di cuenta de que había que tener mucho cuidado, estar calladita y no contar a nadie tu vida, por si acaso. Éramos hijos de un rojo que estaba en la cárcel, así que por supuesto no decíamos ni pío (...)».

Rosa Díaz, una 'niña de la guerra' evacuada a Francia en el 37 y hecha regresar dos años después, es una de las doce protagonistas del libro 'Mujeres en pie de guerra, memoria de nosotras', que su autora, Susana Koska (San Sebastián, 1966), presenta el lunes en el Ateneo Riojano (a las 19.30 h.) acompañada por el actor Ricardo Romanos. Partiendo de sus documentales 'Mujeres en pie de guerra' (2004) y 'Vindicación' (2009), Koska recupera a través de testimonios, cartas y documentos oficiales «la memoria de lucha y compromiso, los hitos y hechos históricos que conforman la lucha de las mujeres por sus derechos y su dignidad». Junto a Rosa, esta «coral de voces en la que lo personal es político y los recuerdos son la memoria oral de nuestro siglo» devuelve la palabra a Sara Berenguer, Rosa Laviña, Montserrat Fernández, Carmen Alcalde, Antonina Rodrigo, Cecilia G. de Guilarte, Ana Mary Ruiz, Luz Miranda, Maixux Rekalde y Neus Catalá, la única que continúa viva.

-Salva sus voces in extremis.

-Totalmente, porque cuando empecé a hablar con ellas y a grabarlas ya eran muy mayores. Y siempre tuve la sensación de que llegaba tarde.

-¿Es justicia cuando es tan tardía?

-Es mejor que el olvido definitivo y es una reparación que están pidiendo también los nietos: que les devuelvan la dignidad. Porque lucharon y fueron represaliadas por ello. Lo que falta es una justicia reparadora de la dignidad de esas personas. Y que se tenga la ética de pedirles perdón y recuperar sus memorias.

-¿En qué es diferente la voz de la mujer?

-Las mujeres siempre pierden el doble. Nuestra voz es diferente porque tenemos hijos, cuidamos de la familia y nos exponemos en más frentes que en la lucha ideológica. -¿Fueron estas mujeres nuestras primeras feministas?

-Sí, ellas ni siquiera tenían voz ni voto y su invisibilidad hace que conozcamos peor su labor. Pero gracias a ellas hemos hecho un camino muy grande y hemos recuperado el tiempo perdido.

-¿Qué les debemos?

-Más compromiso para estar a la altura del que ellas tuvieron en la época tan dura que les tocó. Hoy estamos más adormecidos y deberíamos mirarnos en ese espejo para luchar por un mundo mejor. Las mujeres españolas perdieron dos veces la guerra: además de la guerra perdieron sus derechos como ciudadanas.