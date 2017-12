Para mirar, comprar y divertirse

Santo Domingo de la Calzada tiene un plan para el ocio y el bolsillo, en este último caso para quien tenga las miras puestas en esas inminentes fechas navideñas que se acercan día a día en el calendario, con su gran carga consumista, incluidos compromisos por doquier, ya sean culinarios o de regalos. Toca llenar las despensas y también los sacos de esa generosa pléyade de personajes navideños -Reyes Magos, Papá Noel, Olentzero, el 'Amigo invisible', etc.- que llenan de ilusión al destinatario y de zozobra al remitente, atrapado muchas veces en la pregunta «¿Y qué compro yo?». Así las cosas, es muy posible que en la ciudad calceatense esté la solución, por cuanto sus Ferias de la Concepción reúnen en sus calles y plazas más de 200 puestos llegados de numerosos puntos de España, repartidos en cuatro grandes eventos comerciales -Mercado del Camino, Mercado Medieval, Ecoferia del Camino y Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage-, en los que pueden encontrarse productos alimenticios de todo tipo y también una gama de objetos, no pocos impensables, para satisfacer un capricho o una necesidad. Además, el comercio local no guarda descanso estos días, por lo que la oferta es aún mucho mayor. Todo ello, además, rodeado de razones para disfrutar en la ciudad de una jornada especial y, sobre todo, entretenida, por la incesante animación de calle que rodea al Mercado Medieval, sobre todo, entre otras citas organizadas por el Ayuntamiento o entidades locales.

Las expone la concejal de Turismo, Comercio y Hostelería, Beatriz Salas. «Tenemos cuatro espacios definidos, cada uno con su singularidad, y un ambiente festivo que se palpa en la calle», indica la edil, que va más allá de los mercados en su enumeración de motivos para visitar la ciudad. «Patrimonialmente, la catedral es la joya de la ciudad; tenemos dos paradores en los que puede uno tomarse un café o participar en sus jornadas de 'Menú medieval'; el visitante puede pasear por nuestro Espolón o admirar la estructura medieval de la ciudad en sus calles». Salas añade, en relación con esto último, que «hemos encargado unas placas indicativas de dónde estaban las puertas originarias del recinto amurallado. Eran siete y se puede hacer un paseo extramuros», explica la edil.

Muchas otras citas

El Mercado Medieval celebra su veinticinco aniversario y abrirá también el domingo

A ello añade la programación del Teatro-Cine Avenida, exposiciones de patchwork, manualidades e instrumentos de tortura medieval o la oferta, en la misma ciudad, del parque zoológico RiojaNatura o el de aventuras Ojapark, que también abren estos días para satisfacer la gran demanda de ocio que se enmarca en este largo 'puente' festivo.

Según estimaciones de la Policía Local de Santo Domingo de la Calzada, el año pasado visitaron la ciudad, en estas mismas fechas, unas 95.000 personas. Ello no solo pone a prueba la capacidad organizativa de la propia localidad, de unos 6.600 habitantes, sino que retrae a algunas personas. No obstante, salvo momentos muy puntuales en días señalados y tramos concretos (algunas calles angostas del Casco Histórico), las aglomeraciones son inexistentes y, por lo general se transita por ellas con fluidez.

«Hay gente que cuando busca un destino rural piensa en algo más descansado, sin aglomeraciones. Sin embargo, en este caso sigue teniendo mucho atractivo el bullicio. En mi opinión, si los mercados no tienen gente se desluce un poco. El que viene a este tipo de eventos sabe lo que se va a encontrar y está más que acostumbrado al bullicio y al gentío. Cualquier posible momento puntual de agobio se suple con todas las actividades de animación de calle que hay y que, aunque muchas sean repetidas, todos los años generan expectación».

Mercados y otras citas

El Mercado del Camino está organizado por la Fundación Caja Rioja-Bankia y la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja, con la colaboración del Ayuntamiento. Se aloja dentro de la carpa gigante instalada en la plaza Jacobea y alberga a 82 productores de 29 provincias españolas y uno francés, que brindan una surtida oferta de productos, principalmente agroalimentarios, todos ellos artesanos. Sus puertas abren de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

El Mercado Medieval, un evento ciertamente singular, reparte 90 puestos por las calles y plazas del Casco Histórico, incluidos algunos demostrativos de antiguos oficios, como cantería, hilatura, cerámica, forja, cetrería, instrumentos de tortura u otros. El principal atractivo de este evento, organizado por la asociación Mercado Medieval, es su animación de calle, constante durante su tiempo de apertura, de 10 a 22 horas. El visitante se topará con pasacalles, tiro al arco, espectáculos de cetrería, torneos de caballeros, músicos y malabaristas, actuaciones con fuego, cuentacuentos, teatro itinerante, una boda medieval, fakirismo... También habrá doma de caballos; duelos de esgrima histórica; ajedrez viviente, en el que el público puede convertirse en una pieza más del tablero, o el espectáculo de danza vertical sobre la torre, que llena de vertiginosa emoción. Este año celebra su 25 aniversario y, por ello, también abrirá sus puertas toda la mañana del domingo, día 10.

En la Ecoferia del Camino, organizada por la Asociación del Camino Ecológico de La Rioja (ACER) y ubicada en el Frontón Margubete, se dan cita 22 productores. Abre de 10 a 14.30 y de 16 a 21 horas. Por otra parte, el monumental claustro de la iglesia de San Francisco reúne a doce anticuarios en torno a la V Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, impulsada por la Asociación de Anticuarios de La Rioja.

Historia de las ferias

Las Ferias de la Concepción hunden sus raíces más de 800 años atrás, cuando el Rey Alfonso X concedió en 1270 a la ciudad el privilegio de hacer una feria anual destinada a la provisión de alimentos, vestidos y enseres que aseguraran el suministro para pasar el invierno.

Durante el siglo XX se celebraba anualmente una importante feria de Ganado, que terminó por desaparecer entre los años 70-80 por la mecanización de las tareas del campo.

El Mercado del Camino se creó en 1991 y, a la vista del interés que suscitaba, vecinos y comerciantes locales decidieron levantar al año siguiente el Mercado Medieval.

Desde principios de los años 80 y hasta el 2005 también se celebró la Feria de Maquinaria. En el año 2003 hizo acto de aparición la Ecoferia del Camino y en el 2013 la Feria de Antigüedades. Todos ello, más el comercio local, son las Ferias de la Concepción.