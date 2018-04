Uno entre un millón Michael, Franklin y Trevor. GTA V pone en órbita la industria del videojuego. 6.000 millones de dólares de ingresos desde el 2013 JUANAN SALAZAR Logroño Lunes, 16 abril 2018, 11:28

Septiembre del 2013. Rockstar Games lanza GTA V para PlayStation 3 y Xbox 360. El mundo abierto de Grand Theft Auto se reinventa una vez más y, tras cinco años de espera, Niko Belic (protagonista de GTA IV) da paso a una trinidad de protagonistas, Michael, Franklin y Trevor.

Cuatro años y medio más tarde, GTA V ya es el producto de entretenimiento más rentable de la historia. ¿Qué significa esto? Según datos ofrecidos por la web financiera MarketWatch, en cifras todo esto se traduce en 90 millones de copias vendidas en todo el mundo, el videojuego más vendido de la historia, lo que ha generado (y sigue generando) unos ingresos de 6.000 millones de dólares. Películas tan taquilleras como 'Star Wars VII: El despertar de la fuerza' o 'Avatar' llegaron casi a los 3.000 millones de dólares de recaudación. Muy lejos todavía de GTA V, incluso si añadiéremos ventas en DVD o reproducciones streaming de dichas películas.

Pero, ¿por qué GTA V? ¿Qué ha pasado en estos cuatro años y medio para que el título de Rockstar llegue a esas mareantes cifras?

La serie Grand Theft Auto ya es un clásico y, a estas alturas, ya se puede decir que ha encandilado a jugadores de varias generaciones. Desde los viejos títulos mafiosos en 2D, hasta los 'sandbox' inspirados en ciudades reales como Vice City (una parodia de Miami) pasando por San Andreas (Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas) y llegando a GTA IV, dónde el escenario es Liberty City, una magnífica ciudad inspirada en Nueva York. Dicho de otro modo, la franquicia GTA ya era una garantía para los jugadores de horas y horas de entretenimiento masivo y despreocupado.

El día de su lanzamiento, GTA V ya se convirtió en el videojuego más vendido en sus primeras 24 horas, pero también fue el título más rápido en llegar a las mil millones de dólares de recaudación. Obviamente, también se ha mantenido muy alto en los tops de ventas. Dicho de otro modo, la satisfacción de los usuarios ha sido clave para generar nuevos compradores año tras año.

GTA V se publicó en el 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360 pero a finales del 2014 ya contaba con versiones para las consolas de nueva generación y para PC. Ni que decir tiene que los desarrolladores aprovecharon esta 'reconversión' para mejorar ciertos aspectos... y los jugadores recogieron el guante y volvieron a escoger a GTA V como uno de los juegos con los que disfrutar a tope de su nueva consola.

Rockstar Games no ha publicado ningún GTA nuevo desde el 2013 y también pasaron cinco años desde el lanzamiento de GTA IV, que fue en el 2008. Esto quiere decir que se han centrado en mejorar el juego con actualizaciones constantes, sobre todo para su juego online, al principio muy rudimentario. Así que en vez de saturar el mercado con versiones casi calcadas de la misma saga año tras año, Rockstar no ha dejado de cuidar al usuario a la vez que captaba nuevos jugadores venidos de otras plataformas. Así también se evita el agotamiento de las viejas fórmulas (¿alguien está pensando en Call of Duty?).

Así que Rockstar ha dado en el clavo... millonario. Y, de momento, van a seguir explotándolo porque no se espera GTA nuevo hasta dentro de unos dos o tres años aún. Pero, ¿es posible repetir el monstruoso éxito de GTA V? De momento, Rockstar tiene otra reválida muy cercana. Red Dead Redemption 2, la continuación del fantástico mundo abierto en el Oeste americano, tiene fecha de lanzamiento para octubre del 2018. Si el original ya resultó una obra maestra a caballo (nunca mejor dicho) del 'slow gaming' y de la acción deslumbrante del GTA, desde luego las expectativas son muy altas sobre hacia dónde pueda haber ido Rockstar en el desarrollo de Red Dead Redemption 2.

De todas formas, no se puede acertar siempre... ¿o sería justo haberle pedido a Kurt Cobain siempre un éxito como 'Nevermind' o a Coppola que todas sus películas fueran 'El Padrino 2'?