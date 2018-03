Mikel Erentxun se une al cartel del Muwi El artista se una a Sidonie, Depedro, Carmen Boza, el arnedano Ipu DJ, Smile y Iseo & The Dodosound and The Mousehunters LA RIOJA Martes, 13 marzo 2018, 12:25

MUWI La Rioja Music Fest suma a su lista de confirmados a Mikel Erentxun, en pleno estado de gracia con su reciente nominación a mejor álbum pop/rock en los Grammys Latinos. Después de participar en Sonorama, FNAC Live, Intro Music en Valladolid con su disco 'El hombre sin sombra' recala en Logroño en un directo lleno de grandes canciones y su instinto para las letras que recordarán, inevitablemente, a ecos de Duncan Dhu, que es tanto como decir una parte la historia del pop-rock nacional. El festival se celebrarán entre el 23 y el 26 de agosto en Logroño.

En enero la organización ya desgranaba los primeros artistas, con Sidonie como plato fuerte. Aunque no quedan atrás otros reconocidos músicos y bandas como Depedro, Carmen Boza, el arnedano Ipu DJ, Smile y Iseo & The Dodosound and The Mousehunters que también estarán en el festival. Son los primeros de una larga lista que superará la treintena de propuestas. Los conciertos tendrán en los jardines y calados de Bodegas Franco-Españolas y en escenarios situados en el centro de Logroño.

El grupo barcelonés de pop, rock psicodélico y rock alternativo, ha alcanzado ya las dos décadas sobre los escenarios y llegará a Logroño con un nuevo disco bajo el brazo, el que verá la luz en junio.

Le acompañará en este MUWI 2018 el elegante Depedro. Jairo Zavala no defrauda nunca en sus directos y transmite su talento y personalidad a cada uno de aquellos que disfrutan de sus conciertos, como ya demostró en el último Actual.

Iseo & The Dodosound and The Mousehunters, por su parte, nace de esta pareja de artistas pamplonese que se mueve con fortuna y acierto entre ritmos que van desde el reggae y el dub hacia el trip hop, el hip hop, la electrónica y la música con raíces étnica. Seguro que sorprenden y enamoran a aquellos que todavía no han tenido la fortuna de escucharles.

Carmen Boza goza con su público y le da la importancia que se merece. La compositora y cantante gaditana conoce de primera mano que un artista, por mucho talento que atesore, no es nadie sin sus seguidores. De hecho, 'La mansión de los espejos', su primer disco vio la luz gracias a una campaña de crowdfunding en la que las redes sociales tuvieron un papel fundamental.

Smile aportan, además de buena música, alegría, buen rollo y ganas de pasarlo bien y bailar. Los vascos tienen un directo fresco y divertido muy apropiado para un festival veraniego como es el MUWI.

La presencia riojana la capitanea el DJ arnedano Ipu, con una carrera en la música que ya ha despegado y que le empieza a situar en los principales lugares de referencia del norte de España.