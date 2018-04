Microteatro entre los muros del Monasterio de Suso

Los Monasterios de Suso y Yuso de San Millán de la Cogolla, seña de identidad de nuestra región, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 4 de diciembre de 1997, no solo por motivos históricos, sino también por razones artísticas, religiosas, lingüísticas y literarias.

La Fundación San Millán de la Cogolla ha organizado para el próximo mes de mayo, unas sesiones de microteatro donde los personajes como San Millán, Santa Potamia, la reina Toda de Navarra o Gonzalo de Berceo entre otros, saldrán de entre los muros del Monasterio de Suso para rememorar algunos de los hechos más significativos que tuvieron lugar en esos lares, y así conectar con un pasado que tiene mucho que ver con el presente y el futuro.

Microteatro lugar Monasterio de Suso (San Millán de la Cogolla) fechas y horas Sábados 5 y 12 de mayo a las 15.45 h. 16.45 h. y 17.45 h. / Domingos 6 y 13 de mayo a las 11.15 h. 12.15 h. y 13.15 h. precios 4 euros por persona / 25 euros por sesión para grupos teléfono / email de contacto +34 669 600 050 / info@emilianensis.com

Las reservas se pueden realizar a través de esta página web y hay que registrarse como grupo familiar aunque no les acompañe ningún niño. Respecto a las entradas, se podrán recoger en la Oficina de Turismo de La Rioja (Escuelas Trevijano. C/ Portales, 50. Logroño), al menos media hora antes de la hora reservada. Por otra parte, la subida al Monasterio de Suso se llevará a cabo en un microbús habilitado para ello y no se permitirá el acceso de vehículos privados.