«México me ha nutrido de estímulos» La artista conceptual Ana Montiel.

Artista visual y conceptual, investigadora empírica, permanente aprendiz, curiosa y reflexiva. Para Ana Montiel, obra y vida están completamente relacionadas, «lo entiendo como mis búsquedas metafísicas».

Tras practicar meditación, se enfrenta a cada trabajo de una manera natural e intuitiva. «No siento que eso lo haga yo, siento que soy un canal, no me lo tomo tan en serio como que lo he hecho yo».

Intenta, además, escapar continuamente de su espacio de confort, abordar cosas nuevas. «Desde probar un alimento que desconozco hasta utilizar un color con el que no me llevo tan bien, o probar esto de la realidad virtual. Lo hago con todo, si no siento que me aburriría; es mi desafío y lo que me hace vivir».

Su andadura por distintos países da buena cuenta de esta inquietud. A los 18 años se mudó a Barcelona para estudiar Bellas Artes. Once años después se trasladó a Londres, donde vivió cinco, y de ahí dio el salto a México en el 2014. Se instaló en Tepoztlán. «México me ha marcado; me ha nutrido de estímulos, de colores... y, por otro lado, está el trabajo espiritual y chamánico que he hecho allá. Además, el que no haya invierno me gusta mucho, estaba muy cansada del invierno de Londres», bromea.

Su trabajo ha aparecido en medios como The New York Times o Architectural Digest; ha expuesto en EEUU, Francia y Japón, entre otros países, y actualmente compagina su faceta artística con la dirección de arte para otros clientes.