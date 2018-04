«El mensaje que recibo del público es que no quiere más discos nuevos sino que salga de gira» Fito Cabrales, líder de Fito&Fitipaldis. :: L.r. Fito Cabrales Músico Fito&Fitipaldis actúa hoy en La Ribera de Logroño para presentar el nuevo disco 'Fitografías' a más de 8.500 espectadores DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 14 abril 2018, 12:45

La plaza de toros de La Ribera se llenará hoy con 8.500 espectadores para ver a Fito&Fitipaldis. La banda celebra su vigésimo aniversario con la gira '20 años, 20 ciudades', que llega hoy a Logroño. Ya con todas las entradas vendidas, la apertura de puertas se realizará a las 20 horas, Muchachito Bombo Infierno actuará como telonero a partir de las 21 horas y Fito&Fitipaldis, con Fito Cabrales a la cabeza y hoy con la colaboración de Ariel Rot, saltará al escenario a las 22.30 horas.

-Aunque celebra los 20 años de Fito&Fitipaldis, en su trayectoria musical suma muchos más. ¿Estos 20 han sido los mejores?

-No empezaría a hacer cirugía para ver cuáles han sido los mejores. Siempre he dicho que todo se lo debo a Platero y Tú, aunque con Fitipaldis es cuando más a gusto me encuentro porque es mi vida actual. Con Platero siempre me ha quedado el recuerdo de chaval, los principios siempre son inolvidables. Primero te juntas en un garaje y, de pronto, estás tocando por ahí, como todas las bandas, grabas un disco, haces giras... Musical y personalmente, se lo debo todo a Platero. Conocí este mundo entonces, con Fitipaldis fue volver a empezar.

«Al principio también tuvimos nuestro circuito de salas en este país, que no es un país de rock»

-Sin embargo, con Fito&Fitipaldis ha llegado aún más lejos que con Platero y Tú. ¿Qué ha sucedido?

-No sé si tiene explicación porque el circuito habitual de una banda, y menos de rock, no es llenar pabellones. Al principio también tuvimos nuestro circuito de salas en este país, que no es un país de rock, hasta que hubo dos o tres canciones que gustaron a la gente y se hicieron populares. Entonces ya no sólo te diriges al público del rock, se te acercan familias enteras, por así decirlo. En general, hay bandas a las una canción les hace ser más conocidos.

-¿Se refiere a 'Soldadito marinero'? ¿Qué opina un rockero de que su canción bandera, al final, sea un tema lento, una balada?

-Antes creo que triunfó 'La casa por el tejado', aunque 'Soldadito marinero' sí que nos dio a conocer más y es una gran canción para nosotros. Lo cierto es que de cada disco siempre han sonado bastante dos o tres canciones. Pero algo tiene que pasar, y más en el rock, para que te conozca todo el mundo y toques en grandes pabellones. Y ese algo, quizá, fue 'Soldadito marinero'.

-¿Y por qué, entre sólo 20 ciudades, ha decidido actuar en Logroño?

-Yo dije que sólo quería hacer 20 ciudades porque quedaba bien pero, la verdad, no sé cómo se eligen, supongo que será por logística. Pero me hace mucha ilusión porque los de Bilbao tenemos a Logroño ahí al lado y conocemos mucho la ciudad. Además, tengo a un gran amigo en Labastida (Álava), Carlos Fernández, de Bodegas Tierra. [Promociones Iregua, organizador del concierto en Logroño, es la empresa que ha apostado por celebrar el evento en la ciudad.]

-En ciudades pequeñas, como Logroño, no baten récords pero casi. Sólo 'Operación Triunfo' ha logrado más espectadores que los más de 8.500 que hoy acudirán a La Ribera...

-[Ríe.] Cuando haces muy pocos conciertos notamos que hay más ganas, más inmediatez. Es cierto que agotamos las entradas en muchos conciertos, pero creo que es por eso. El mensaje que recibo del público es que no quiere más discos nuevos sino que salga de gira.

-¿Y no es más difícil, después de una gira importante, 'poner el contador a cero' y componer?

-Eso siempre es difícil, nunca se pone fácil, aunque es parte del reto y, si no lo tuvieras, no obtendrías después la recompensa del disco. Es verdad que, a veces, se pone mucho más complicado. A mí no me sucede a menudo que todo salga rodado, pero con el tiempo y los años vas aprendiendo que una parte importante de escribir y componer música es tirar. Cuando eres joven, cualquier cosa que se te ocurre la aceptas y la trabajas sin ser demasiado estricto. Ahora ya no encuentras en cualquier frase o 'riff' de guitarra algo merecedor de ser grabado. Cuando te quedas con algo ya es porque lo sientes de verdad como muy tuyo, y eso es de verdad lo que vale. Luego, que a la gente le guste o no ya no está en nuestras manos.

-¿Y sigue componiendo en la cocina? ¿Qué cocina tiene usted que parece que le inspira?

-[Ríe.] Es una cocina normal. Lo he hecho toda mi vida. Tocar, toco en el local porque es divertido hacer ruido, probar los 'amplis', guitarras y pedales... pero escribir, como sólo escribo por la noche, el lugar más tranquilo es la cocina. La verdad es que ahora tengo una casa más grande y podría estar en el local pero me quedó ese tic de cuando vivía en casas muy pequeñas de buscar mi espacio y el único que tenía era la cocina.

-¿Compone durante la gira?

-No, aunque sí que lo hacía antes por la urgencia que tienen todas la bandas cuando empiezan, que no se pueden permitir estar parados ni dos meses. Ahora, cuando me pongo en 'modo gira', sólo pienso en la gira. Eso no quiere decir que no pueda surgir algo de forma espontánea...

-Fito&Fitipaldis empezó 'A puerta cerrada' y ahora toca ante miles de espectadores. ¿Ha cambiado algo en usted?

-Realmente es lo mismo. Cambian muchas cosas excepto cuando compones, que eres la misma persona... en la cocina.