Lo mejor del E3 2018 (II) Cyberpunk 2077 Segundo y último vistazo al E3, con especial atención a las propuestas de Nintendo, Microsoft... y alguna sorpresa más JUANJO BILBAO Viernes, 6 julio 2018, 10:46

Seguimos otra semana con lo más destacado del E3 (Electronic Entertainment Expo), la convención anual de videojuegos más importante de la industria. Si la semana pasada repasábamos los lanzamientos más cercanos de Electronic Arts (EA), Square Enix y Ubisoft, hoy le toca el turno a Nintendo, Microsoft y alguna sorpresa más.

Nintendo

El gigante nipón presentó más de sesenta juegos, aunque la mayor parte de la atención se la llevó el torneo de Fornite que organizaron entre varios youtubers y famosos estadounidenses (Rubius incluido). Sólo en Twitch, el torneo tuvo más de un millón y medio de seguidores, eso sin contar una gran cantidad de usuarios que lo vieron en otras plataformas.

Fortnite Battle Royale

Nintendo aprovechó el E3 para presentar la versión de Fortnite para Nintendo Switch. Disponible en forma de descarga gratuita desde el momento de su presentación, el carácter portable de la Switch te permite disfrutar de Fortnite allí donde tengas conexión a Internet. Ni que decir tiene que podrás disfrutar de los demás modos de juego del título, independientemente de que sea el modo Battle Royale el que ha superado cualquier tipo de expectativas que este juego pudo generar en un primer momento.

Plataforma Nintendo Switch

¿Cuándo? 13 de junio de 2018

Pokémon Let's Go

Una de las más gratas sorpresas que ofreció Nintendo en su conferencia fue el anuncio del lanzamiento de dos título de Pokémon para la Switch este mismo año. Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Pokémon: Let's Go, Eevee! están inspirados en Pokémon Amarillo, un título que se comercializó en 1998 en Japón. Ambos juegos están concebidos para conectarse con el mucho más popular Pokémon GO para móviles, por lo que estos dos nuevos títulos suponen una oportunidad perfecta para que los aficionados más noveles se enganchen a los personajes de Game Freak, a la vez que hará las delicias de los jugadores de toda la vida.

Plataforma Nintendo Switch

¿Cuándo? 16 de noviembre de 2018

Microsoft

Tras un año 2018 algo preocupante para los usuarios de Xbox One, donde los exclusivos para PlayStation 4 se han llevado gran parte de los focos, Microsoft se jugaba mucho en este E3.

Forza Horizon 4

La saga de carreras en mundo abierto de Microsoft estrenará nueva versión este mismo año. Tendrá disponibles una gran variedad de más de 450 vehículos, entre los que por primera vez habrá motos, con los que recorrer caminos de cabras, de tierra, carreteras y ciudades inspiradas en el Reino Unido.

Plataforma Xbox One

¿Cuándo? 2 de octubre de 2018

Cyberpunk 2077

Cyberpunk es uno de esos casos en los que uno reza una barbaridad para que tantas expectativas estén realmente justificadas.... porque la pinta no puede ser mejor. De los creadores de The Witcher, CD Project Red, podría describirse, por lo que hemos visto ahora, como un Grand Theft Auto futurista y punkarra, o como una secuela en un futuro cercano con el Ryan Gosling de 'Drive' como protagonista. Lo curioso es que el título se basa en un clásico juego de tablero llamado Cyberpunk 2020, todo un clásico de los años ochenta.

Plataforma Xbox One, PS4

¿Cuándo? Todavía sin fecha

Just Cause 4

La vuelta de Rico Rodríguez nos ha cogido un poco por sorpresa a todos, pero nunca está de más otra entrega por parte de Square Enix de este conocido héroe de acción.

Uno de los nuevos retos del título tendrá que ver con los tornados gigantes, unos fenómenos atmosféricos que podrán llegar en cualquier momento para darnos un plus de dificultad que, obviamente, agradecerán los ya veteranos en la saga.

Plataforma Xbox One, PS4

¿Cuándo? 4 de diciembre de 2018

Kojima Productions

Y como traca final quizá el videojuego que más expectativas ha generado en los últimos tiempos.

Death Stranding

En el E3 2018 se ha presentado ya el que es el cuarto trailer de Death Stranding... y el primero en que vemos secuencias no cinemáticas, lo que conocemos como gameplays. Sin embargo, todavía se debate sobre el posible argumento del juego, el género o, en fin, sobre lo que nos podremos encontrar en su fecha de lanzamiento... algo que todavía no ha sido anunciado.

Ahora, si tenemos en cuenta que llevamos recibiendo cebos de este título desde hace, al menos, dos años y el elevado currículum de las colaboraciones con las que ha contado Hideo Koyima, su desarrollador, uno entiende el nivel de hype generalizado que este juego ha generado a su alrededor. Ahora solo le falta cumplir con las expectativas... algo que no siempre parece tan fácil como parece.

Plataforma PlayStation 4

¿Cuándo? Todavía sin fecha