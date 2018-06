Lo mejor del E3 2018 (I)

5

Assassin's Creed: Odyssey

Ubisoft. Responsables de creaciones tan antológicas como las sagas Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Splinter Cell, Prince of Persia, Just Dance, Ghost Recon, Rainbow Six.. Ambientado en la antigua Grecia, 431 años antes de Cristo, esta nueva entrega permite elegir entre dos personajes: hombre y mujer. Vuelven las grandes batallas navales así como elementos propios del rol como distintas opciones de frases en los diálogos que nos llevarán a situaciones diferentes cada vez.