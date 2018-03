Un medievo sin dragones

Para aquellos jugadores que hayan respondido sí, Warhorse Studios ha sido capaz de darle a los usuarios lo que esperaban. Y lo de realista para nada es un adjetivo de adorno. Nuestro protagonista, Henry de Skalice, es el hijo de un herrero en el siglo XV y, como tal, nuestro repertorio de habilidades es, al principio, escaso. Henry no sabe leer, no es un buen espadachín y, tras la muerte de sus padres, deberá sobrevivir en un entorno medieval hostil a su alrededor.

Pero todo aprendizaje tiene su recompensa y ésta también llegará en Kingdom Come Deliverance. Tras un inicio algo lento, nuestra paciencia se verá recompensada conforme avancemos en la historia principal. Poco a poco, Henry dispondrá de caballo propio, arco y misiones secundarias en un mapa que no hará más que crecer. Mientras tanto, Henry podrá convertirse en caballero, asediar castillos, o por ejemplo, investigar un crimen en un monasterio al más puro estilo 'El nombre de la rosa'.

Así que más vale acostumbrarte a lo que te vas a encontrar en este simulador de vida medieval. Comida perecedera, cerveza que se calienta, vendas que cierran hemorragias pero no recuperan vida, un personaje que deberá aprender múltiples habilidades... éstos y otros muchos detalles hacen de Kingdom Come Deliverance una experiencia jugable más que necesaria y que satisfará, sobre todo, al jugador más exigente.

Casi cualquier circunstancia tiene su reflejo en cómo se traduce la historia de nuestro protagonista, Henry de Skalice. ¿Suciedad, sangre, ropa vieja? Olvídate de impresionar a tus vecinos. ¿Demasiada carga? Olvídate de ser rápido en movimiento y combate. ¿Escaso de parné? Tendrás que aprender a robar bolsillos y cofres sin acabar entre rejas.

Si a esto le añades un mínimo de cuarenta horas mínimas de desarrollo de la historia principal con un total de ochenta horas para desbloquear todo el contenido, incluidas las misiones secundarias, la cosa se pone aún más seria.

Y lo mejor de todo es que no es un juego comercial al uso. Como reconocía su productor, el checo Martin Klima, «no veo a Kingdom Come: Deliverance compitiendo con juegos como Assassin's Creed o Sombras de Guerra. Sencillamente no tenemos los recursos para plantarles cara, pero tampoco nos veo como un estudio indie».

GLOSARIO GAMER - RIOJANO RPG «Juego que lleva a los participantes a asumir un rol o papel, interpretando a un personaje. De este modo los jugadores se desenvuelven en historias ficticias que se van construyendo a partir de las decisiones que toman los distintos participantes». En riojano «No hay nada como tomar el papel de Camilo Sesto y cerrar el Brieva con Vivir así es morir de amor». NPC «Es un personaje programado dentro de un videojuego que tiene alguna función específica para interactuar con él, o simplemente algunas veces pueden ser decorativos. El término estricto de NPC es de ‘Non Playable Character’, se refiere a que es un personaje no controlable por el jugador». En riojano «Los NPC más míticos de la calle Laurel son los camareros del Soriano».

Y es que es el primer título que lanza Warhorse multiplataforma (PC, PS4, Xbox One) y, para bien o para mal, han hecho el juego que les ha dado la gana. Seguimos con más de Martin Klima: «Los juegos triple A suelen ser cada vez más ligeros, y encajan mejor con los aficionados más casuales. Están llenos de marcadores, pistas y otros elementos que provocan que no haya que pensar qué hacer a continuación. No me parece mal. Puedo entender los motivos que llevan a las compañías a llevar a cabo juegos que empleen ese acercamiento y, está claro, también hay demanda por ello. Lo demuestran sus ventas. KCD es un juego indie de corazón, en términos de dificultad, pero tiene la factura y los valores de producción de un Triple A».

Asimismo, KCD ofrece un amplio abanico de habilidades secundarias que Henry deberá aprender para sobrevivir en su Bohemia natal. Desde alquimia para elaborar pociones, herboristería, afilar espadas, robar bolsillos, abrir cofres con ganzúas... todo sin que la autoridad correspondiente se mosquee y te lleve directamente al calabozo... o a un duelo a muerte.

El título alcanzó medio millón de copias vendidas en solo dos días... y un millón en diez. Más que suficiente para Warhorse Studios, que estudia una trilogía si el juego recibe la aceptación que merece.