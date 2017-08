«Mi madre me vestía de Spiderman desde que era un bebé»

El niño de 'Lo imposible' es ahora el protagonista de un nuevo lanzamiento de la franquicia del hombre araña. Un papel que le abre de lleno el mundo Marvel, con una segunda película anunciada para 2019.

-¿Qué supone para usted revivir a Spiderman para las nuevas generaciones?

- Es un sueño hecho realidad. Además, tengo la oportunidad de trabajar con Michael Keaton, uno de mis héroes.

- ¿Es su Spiderman distinto al de Tobey Maguire?

- El mío es mucho más joven. Vamos a ver a un superhéroe que no sabe que es un superhéroe, no entiende sus poderes.

-¿Cómo describiría a Peter Parker?

- Peter Parker es cualquiera de nosotros. Hemos visto al superhéroe millonario, al científico, y ahora vemos al adolescente.

- ¿Cómo se preparó físicamente para el personaje?

- Fui bailarín en mi infancia, la formación en gimnasia y ballet me ayudó a conseguir el papel. He pasado meses ensayando caídas y saltos, me siento cómodo.

- ¿Cuántos disfraces ha llegado a tener?

- Treinta. Mi madre me ha vestido de Spiderman desde que era un bebé.