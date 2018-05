El lunes, conferencia en la UR titulada 'Los irlandeses en Cuba' Exposición en la UR. / UR La conferencia la pronuncia Margaret Brehony a partir de las 11.00 horas LA RIOJA Logroño Viernes, 18 mayo 2018, 18:47

La Reunión Científica 'The Irish in Latin America' comienza este lunes 21 de mayo la conferencia 'Los irlandeses en Cuba' a cargo de Margaret Brehony, presidenta de la Asociación de Estudios Irlandeses y Latino Americanos (SILAS), a las 11.00 horas, en el Aula 003 en el Edificio Filología de la Universidad de La Rioja.

La Reunión Científica 'The Irish in Latin-America: History and Culture' está organizada con la colaboración del Vicerrectorado de Investigación, el Seminario Permanente 'Carmelo Cunchillos' 2018 del Departamento de Filologías Modernas y la Facultad de Letras y de la Educación de la Universidad de La Rioja.

Además, colaboran el Centre for Irish Studies Banna/Bond (EFACIS); la Embajada de Irlanda en España; la Society for Irish Latin American Studies (SILAS); la Asociación Española de Estudios Irlandeses (AEDEI); el Trinity College Dublin (Irlanda); el Proyecto de Investigación APPI17/06 (Investigadora Principal: Melania Terrazas); el Grupo de Investigación GRID y la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja (EMYDUR).

Esta actividad propone una introducción a los estudios irlandeses en Latinoamérica, su Historia y su Cultura en la Universidad de La Rioja a través de una exposición –ubicada en el vestíbulo del Edificio Filología y un ciclo de conferencias.

Exposición

La Exposición 'The Irish in Latin America' puede visitarse en el Edificio Filología de la Universidad de La Rioja hasta el 24 de mayo. La muestra forma parte del Programa de Irlanda sobre la Diáspora Global, con el fin de mostrar la herencia de los irlandeses en América Latina.

Esta exposición -que se creó con motivo de la celebración del primer Centenario del Levantamiento de Pascua de 1916 y que ya ha viajado a México, Guadalajara, Bogotá, Colombia, Montevideo, Uruguay, Miami, Estados Unidos y Cuba - recala por primera vez en España. En ella se narran algunas de las historias clave para entender la contribución realizada por algunas figuras irlandesas masculinas y femeninas al desarrollo político, social y económico de América en los últimos siglos.

A través de 26 paneles grandes y coloridos, la muestra recalca su papel en la lucha por la independencia y la revolución, la creación de una nación independiente y su aportación a otras grandes áreas como, por ejemplo, la artística.