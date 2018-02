'El lunar de Lady Chatterley' de Ana Fernández da voz a la libertad y valentía de la mujer La obra se representará este sábado a partir de las 20.30 horas EUROPA PRESS Logroño Viernes, 2 febrero 2018, 13:21

La actriz, Ana Fernández, sube este sábado, a partir de las 20.30 horas, al escenario del teatro Bretón de Logroño para interpretar 'El lunar de Lady Chatterley', una obra de Roberto Santiago, en la que los espectadores actúan de jurado y en donde la protagonista derrocha "inteligencia, ironía, sentido del humor y rapidez" para defender "las injusticias".

Ana Fernández ha presentado este viernes su obra junto al director del teatro Bretón, Jorge Quirante. La actriz, con una amplia trayectoria profesional, se ha implicado directamente y por primera vez en la producción del espectáculo, y llega a la ciudad para representar un texto "mágico" inspirado en Constance, protagonista de 'El amante de Lady Chatterley' de D.H. Lawrence.

Así, frente a un tribunal compuesto solo por hombres, Constance Chatterley se tendrá que defender de una demanda presentada por su marido. Prescindiendo de abogados que hablen en su nombre, Lady Chatterley tomará las riendas de su defensa y, "en su vibrante discurso nos arrastrará, condicionará nuestras convicciones, nos provocará y nos hará descubrir, con su inteligencia caótica y creativa su mundo personal, sus pasiones y su visión particular del ser humano".

Una obra que arranca en las costumbres del pleno siglo XX pero que en la actualidad también tiene su importancia porque como ha defendido la actriz "aquellos que hoy siguen luchando por su libertad o dicen lo que piensan también son incómodos". Por ello, esta representación habla de las injusticias mediante un texto complejo y un engranaje difícil "en el que no cabe la improvisación".

Ana Fernández defiende así a su personaje, una mujer "de la que he aprendido muchas cosas, sobre todo, de su valentía y del saber decir no cuando algo es injusto". También, como ha reconocido, "Constance me ha permitido crecer y tomar decisiones tanto personales como profesionales de forma rápida".

Dice lo que otras callan

'El lunar de Lady Chatterley' da voz "a lo que muchas mujeres, a través de los siglos, han deseado expresar pero han debido callar. Reivindicaciones, observaciones e ideas que van desde el ámbito político o social hasta el de lo íntimo y sexual. Una visión femenina del mundo frente a la masculina. El adjetivo (con más de 165 durante toda la obra) frente al sustantivo.

Una actriz y un público que, finalmente, juzgará un veredicto. Todo ello en un ambiente íntimo, bien cuidado tanto la escenografía, como la música y el vestuario y con una protagonista "osada y valiente que consigue atraparte y que llena de energía la sala".

Un espectáculo "vivo" en el que la palabra ocupa un lugar esencial y en donde se desprende el "amor y el cuidado profundo" que todos han demostrado tanto al texto como al personaje.

Con 'El lunar de Lady Chatterley' se pretende, además, que el espectador observe "la divertida profundidad inteligente del texto" llena de fina ironía, inteligencia, humor, claridad de observación y un ritmo trepidante.

Una obra que habla sobre la condición femenina y su verdadera independencia, emancipación y necesidad de tomar sus propias decisiones. Cuando se publicó 'El amante de Lady Chatterley' la obra estuvo prohibida durante más de 30 años en Inglaterra, en pleno siglo XX. Por todo ello, este texto es un homenaje a todas las mujeres del mundo".