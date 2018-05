- ¿Qué significa Iron Man para usted?

- Es el pasado, el presente y el futuro. Yo sufrí 30 años de dependencia, depravación y desesperación, lo que se conoce como la preparación del actor. El presente es la gloria para todos nosotros, un hecho único en la historia de Hollywood.

- Parece agradecido con la franquicia.

- Si interpretas a un superhéroe en una de estas películas y funciona, te conviertes en una estrella. Pero eso no significa nada si no aspiras a algo mejor. Tienes que tener dirección, una familia que te apoye y confianza en ti mismo.

- ¿Cuánto hay de usted en Tony Stark?

- Yo no soy él. Soy actor, interpreto un personaje y me dedico a fingir para ganarme la vida. He intentado contagiarme de su pasión, eso es todo.

- Los otros actores dicen que usted es el líder del grupo, el que les mantiene unidos.

- Sí, y lo hice ofreciéndoles mi jet privado para volar de Alburquerque a Los Ángeles, ja, ja. Todos somos iguales en esta empresa.

- ¿Cuáles son sus expectativas?

- Explorar otros mundos. Y ser amable. Me puedo poner un poco loco cuando me dejan, y quiero que me consideren también como alguien responsable. Cuando no estás loco te ofrecen mejores papeles.

- ¿Ayuda tener como esposa a Susan Levin, una de las mejores productoras de Hollywood?

- Inmensamente. Mi esposa está segura de que todo lo que sucede en su vida profesional es confidencial. Eso significa que, sin saberlo, he firmado un acuerdo confidencial.

- ¿Qué piensa cuando tropieza con algunas de sus películas anteriores?

- Hermoso. Sexy. ¡Borracho! No lo sé. Cansado.