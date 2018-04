Lecciones de geopolítica y un romance frío como el Atlántico

«'Love Story' en los tiempos del yihadismo» podría ser la sinopsis de 'Inmersión', un romance que une a dos actores tan atractivos como Alicia Vikander y James McAvoy. Ella es una biomatemática volcada en investigar las profundidades marinas; él, un espía británico que lucha contra Al Qaeda bajo la tapadera de trabajar como ingeniero hidráulico para una ONG. El flechazo surgirá durante un fin de semana en un encantador hotel de la costa atlántica francesa. Ella afronta el reto de descender en submarino a profundidades inalcanzables para revolucionar la ciencia. Él será secuestrado por los yihadistas en Somalia.

No se entiende muy bien qué vio Wenders en una historia ambiciosa en su discurso y pretendidamente arrebatadora en lo emocional, que resulta gélida como las aguas del Atlántico en las que se enmarca parte de la acción. Lo mejor es el largo flashback que cuenta el idilio, cuando la improbable pareja se entrega a la pasión a pesar de los secretos que se guardan. El personaje de McAvoy, exsoldado, hombre de acción, no le cuenta su verdadero oficio a su amada. Así que cuando este no responde a sus llamadas durante su cautiverio, ella se tortura porque piensa que ya no quiere saber nada. Wenders nos da lecciones de ciencia y de geopolítica. Salta de la flora y fauna de las profundidades a los países africanos radicalizados por el Islam.

Todo es grave y trascendente, desde los diálogos hasta las reflexiones en torno a la presencia del agua, leit motiv del filme. 'Inmersión' no funciona ni como thriller científico ni como intriga política. Ni la suntuosa banda sonora del getxotarra Fernando Velázquez logra que levante el vuelo un filme perfectamente olvidable.