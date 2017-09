Koplowitz resucita el Bellas Artes Colección. La exposición cuenta con 90 obras de arte desde la Antigua Grecia hasta el arte contemporáneo y moderno. :: </p><p>MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO DIEGO MARÍN A. Logroño Viernes, 22 septiembre 2017, 10:37

La llegada de Miguel Zugaza, exdirector del Museo del Prado, al Bellas Artes de Bilbao se ha notado de forma sobresaliente en los primeros meses de trabajo. En realidad es un regreso, ya que Zugaza ya dirigió la pinacoteca bilbaína en los años 80. La irrupción del Guggenheim en Bilbao había relegado al Museo de Bellas Artes a un segundo plano que el nuevo director parece haber asumido con el reto, si no de competir, al menos sí de completar la oferta expositiva de arte en la capital vizcaína. Su primera apuesta ha sido ofrecer una muestra de 90 obras de la Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital, definidas como «una de las colecciones artísticas europeas más relevantes y cuya dimensión, sin embargo, ha permanecido inédita».

Poco antes de ser exhibida en Bilbao, las obras estuvieron expuestas en el Museo Jacquemart-André de París. «Coleccionar obras de arte es para mí un hecho iniciático, un camino que comenzó cuando tenía 17 años, que me ha servido de escudo frente a diferentes vicisitudes de la vida, en el que he aprendido a explorar vías íntimas que me eran desconocidas», ha declarado Alicia Koplowitz, quien en el catálogo de mano de la exposición también afirma que «el coleccionista es aquella persona que trata de hacer perdurar los distintos hitos de su vida a través de los objetos que va guardando».

Museo de bellas artes de Bilbao Exposición ’Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital’. Horario diariamente, de 10 a 20 horas. Precio 9 euros (7 con acreditación). Visitas guiadas Sábados a las 18 y domingos a las 12 horas. Reservas 944396137. Periodo Hasta el 23 de octubre.

En su caso, el volumen e importancia de obras de arte que atesora es abrumador, desde los célebres Goya, Van Gogh, Picasso, Modigliani, Zurbarán, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Juan Gris, Francis Bacon, Antonio López, Tàpies, Chillida, Oteiza, Warhol, Barceló, Ai Weiwei pasando por esculturas griegas del siglo II a.C., hasta llegar a las sorprendentes y modernas pinturas de Canaletto o las expresivas esculturas de Giacometti, así como las arañas de Louise Bourgeois. Precisamente una de las grandes y simbólicas arañas de Bourgeois es ya uno de los emblemas de Bilbao, situada en el paseo de la ría, junto al Guggenheim.

Quizá sólo se pueda subrayar un interés destacado por la iconografía femeninaDestacan cuatro obras de Goya y otras tantas de Picasso

Alicia Koplowitz posee una de las grandes fortunas de España tras heredar las posesiones y negocios de sus padres junto a su hermana Esther, pero su afición por el arte, además de ser un método de inversión, proviene de sus estudios en el Liceo Francés de Madrid y en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde cursó Bellas Artes. La selección de obras de la Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital supone un repaso vertiginoso pero completo a veintitrés siglos de historia del arte, ya que muestra obras de la Antigua Grecia y, sobre todo, de un periodo comprendido entre los siglos XVI y XXI. Como en toda colección, construida a base de gustos personales, el contenido quizá resulte caótico en cuanto a temáticas y estilos, pero interesante en todos los sentidos, quizá precisamente por ese desorden que se presupone a toda biblioteca doméstica.

Obras de Modigliani, Goya y Pantoja de la Cruz

Quizá sólo se pueda subrayar un interés destacado por la iconografía femenina, inaugurada en la Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital con dos bustos de mármol de la diosa Afrodita. No obstante, los siglos XVIII y XX son los más representados, gracias, por ejemplo, a cuatro obras de Goya ('Asalto a la diligencia', 'Hércules y Ónfala', 'Retrato de la condesa de Haro' y 'Maja y celestina al balcón') pero, sobre todo, por las casi 50 piezas más modernas y que suponen el núcleo de la colección y la muestra. Destacan cuatro obras de Picasso ('Desnudo de medio cuerpo con cántaro', 'Retrato de un hombre joven [Daniel Masgoumeri]', 'Cabeza y mano de mujer' y 'Pájaro'), pero también las pinturas de Juan Gris, López, Tàpies y Barceló, así como los conjuntos escultóricos de Oteiza y Chillida. Brillan tres piezas del escultor Giacometti por su expresividad y fuerza, a pesar de ser escuálidas figuras humanas: 'Mujer de Venecia VIII', 'Mujer de Venecia I' y 'Mujer desnuda de pie'.

El arte contemporáneo europeo está notablemente presente con obras de Kooning, Modigliani, Bourgeois y Kiefer, autor de la pieza más reciente de toda la muestra, el lienzo de 2010 'Le dormeur du val', inspirado en el poema homónimo de Rimbaud. También especialmente significativa en la pieza del artista chino Ai Weiwei, la única oriental de la exposición, un icosaedro que invita a reflexionar sobre el respeto a las formas del arte de su país.