Las Jornadas del Queso de Munilla cumplen 20 años D.D.C. 19 productores de 9 comunidades autónomas se darán cita este fin de semana en el municipio LA RIOJA Logroño Lunes, 16 octubre 2017, 11:44

Las XX Jornadas de Queso de Munilla, previstas los próximos 21 y 22 de octubre, acogerán 19 quesos de oveja, cabra y vaca de denominaciones de origen de La Rioja, Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y País Vasco.

El director general de Cultura y Turismo del Gobierno riojano, Eduardo Rodríguez Osés, y el alcalde de Munilla, Claudio García, han presentado hoy, en una rueda informativa, la vigésima edición de las jornadas, que consideran consolidadas y en las que se promociona el producto estrella de esta localidad, el Queso Camerano, y muestra los recursos naturales y culturales que ofrece el Valle de Cidacos.

Los asistentes podrán degustar y comprar quesos de Asturias -Denominación de Origen (DO) Cabrales-; Cantabria -Denominación de Origen Protegida (DOP) Picón-Bejes-Tresviso, DO Quesuco de Liébana, DO Queso de Nata de Cantabria y Queso Valluco-; y Castilla-León -Patamulo, Queso de oveja de Palencia, Queso de oveja Soria, DO Queso Zamorano-.

A ellos se sumarán quesos de Castilla-La Mancha -Queso de Cabra de Toledo-; Extremadura -Sierra de San Pedro-Los Baldíos-; La Rioja -DOP Queso Camerano, Queso de Oveja y Queso de Cabra-; Navarra -DO Roncal y Queso de Vaca- y País Vasco -DOP Idiazábal-.

El alcalde ha explicado, según explica la aegncia Efe, que en esta ocasión participarán las mismas queserías que acudieron a las Jornadas en la pasada edición, con la previsión de aumentar esta cifra el año próximo, dado que el Ayuntamiento ha comprado unos terrenos anexos al frontón, donde se celebran las jornadas, lo que incrementará la capacidad del número de expositores.

5.500 personas

Sus datos indican que en la edición de 2016 acudieron a las jornadas, que están "muy consolidadas", unas 5.500 personas, ha añadido García, quien ha recordado que algunas de las queserías participan en este evento desde hace 18 años.

Además de poder degustar y comprar quesos, la feria contará con expositores de información turística de la comunidad riojana y de la Marca La Rioja, Reserva de la Biosfera Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

El alcalde ha indicado que también se han organizado visitas guiadas gratuitas a Munilla para conocer, por ejemplo, las Iglesias de San Miguel y Santa María, el lavadero, el nevero y el yacimiento de icnitas -huellas fosilizadas de dinosaurios-.

Las jornadas, que se iniciaron hace veinte años solo como degustación y por iniciativa de una quesería de Munilla, están organizadas por el Ayuntamiento de Munilla y cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, de la Mancomunidad de Dinatur y de la Asociación Valcidacos.

Entre los participantes de esta edición figuran las queserías riojanas "La Era Alta", que elabora queso a partir de leche de oveja pasterizada; las Queserías "Tres Puentes" y "Ochoa", con queso fresco de cabra; y Quesos "Los Cameros"-Quesos "Celia", de la DOP Queso Camerano y que presenta queso de cabra suave, cremoso y con punto medio de acidez.

Por segundo año consecutivo, estarán presentes la Quesería cántabra "Elvira Monreal", que elabora Queso Valluco de oveja y de cabra, ambos con leche cruda; y la Quesería manchega "Cerrucos de Kanama", con queso de cabra de leche cruda de ganadería propia.

También participarán en las jornadas las queserías cántabras "La Brañuca de Bejes", perteneciente a la DOP Picón-Bejes-Tresviso; Quesería "Herederos de Tomás Ruiz", de la DO Queso Nata de Cantabria y Quesería "Peña Sagra", que elabora queso de vaca y cabra de ganadería propia bajo la DOP Quesuco de Liébana.

La quesería asturiana "Los Puertos", que realiza queso de la DO Cabrales; la palentina "Campos Góticos", la soriana "Puerto de Oncala"; y la vallisoletana "Montequesos", una de las escasas elaboradoras de Queso Patamulo o Pataoveja de leche cruda de oveja, tradicional de la zona norte de Valladolid, son otras de las que estarán presentes en las jornadas.

Entre los participantes figuran las quesería zamorana "Ovinatur", de la DO Queso Zamorano; las navarras "Larra", bajo la DO Roncal, y "Miguelito"; la aragonesa "Capricho de Guara"; la alavesa "Olano", de la DOP Idiazábal; y la extremeña "Sierra San Pedro La Campiña", de la DO Alimentos de Extremadura, Sierra de San Pedro-Los Baldíos.