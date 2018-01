El pasado día 12 publicó este periódico una noticia fantástica, un regalo de Reyes con 6 días de retraso. Cuatro alumnos del Conservatorio de La Rioja, que rondan los 13 años, han sido seleccionados para el proyecto de talentos de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Sus nombres: David Blanco (percusión), Celia del Río (fagot), Antía Pérez (percusión) y Carmen Aguirre Rodríguez (violonchelo). La Sinfónica de Madrid está llevando a cabo el proyecto de Desarrollo de Talentos musicales en colaboración con el Teatro Real. En esta 3ª edición se han seleccionado 35 alumnos de toda España, luego la aportación de La Rioja es la más alta con enorme diferencia, más de un 11% del total. Según la población Madrid debería aportar 21, Andalucía 27, Cataluña 24, Valencia 16, Galicia 9 y así las otras comunidades. ¡Quién lo imaginaría hace 40 años!

¿Por qué incido en la noticia que ya publicó La Rioja? Por su gran importancia. Me explicaré.

Si Vd. no ha estudiado música, estudiado, ¿eh?, a fondo, instrumento, armonía, cámara, composición, análisis, coral, historia, un montón de cosas más, o no tiene en casa a alguien que lo esté haciendo, no sabe bien lo que significa estudiar música. Es una carrera en toda regla, como química, ingeniería o derecho. Mínimo 20 años de estudio, desde los 5 añitos hasta los 25. Y luego continúa el esfuerzo, el estudio diario. Entrar en una orquesta sinfónica, llegar a concertista o director es un sueño al alcance de pocos. En España han cambiado las cosas y hay muchas más orquestas y más conservatorios y escuelas. El sacrificio seguirá constante, pero la recompensa será inmensa.

Estos jóvenes han ganado ya un premio de una lotería en la que llevan apostando muchos boletos de estudio y sacrificio. No cejéis en el empeño. Seguid las enseñanzas de los profesores. Saben bien de vuestra valía. Hay una luz en el horizonte, una luz al alcance de vuestra mente y corazón.