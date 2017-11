Holland se pasa al 'thriller' nórdico Viernes, 24 noviembre 2017, 00:08

Presente en el Festival de Berlín, ganadora del Premio Alfred Bauer, y en la reciente Seminci de Valladolid, donde su actriz, Agnieszka Mandat-Grabka, se llevó el mayor galardón en su categoría, 'Spoor' es un 'thriller' nórdico que parece querer emular a 'Fargo' en algunos momentos, no en vano su directora, la nominada al Oscar Agnieszka Holland ('Europa Europa'), se ha abierto un importante camino como realizadora en series como 'House of Cards' o 'The Killing'. Su último largometraje, preseleccionado al Oscar como mejor película de habla no inglesa por Polonia, está protagonizado por una mujer excéntrica, una astróloga vegetariana que vive en las montañas. Una noche se topa con un cadáver que ha muerto en extrañas circunstancias.

Se trata de un cazador furtivo, el primer fallecido de una ola de crímenes por resolver. La intriga es lo de menos en este toque de atención a una sociedad en decadencia que goza de un agradecido sentido del humor. El personaje principal «nos conduce por un terreno en el que la belleza de la naturaleza y la amistad humana se entremezclan con difamación, corrupción, crueldad, estupidez y sangre», en palabras de la máxima responsable del filme.