¡Hadouken! Ryu y Ken llevan desde 1988 peleando y lanzándose 'hadouken'. Capcom celebra el 30 aniversario de ‘Street Fighter’ con una entrega que corrige errores de su pasado más reciente JUANJO BILBAO Martes, 20 marzo 2018, 23:32

Este neologismo japonés, cuyo significado literal es puño en movimiento en forma de onda, fue seguramente una de las palabras más célebres a mediados de los 90 cuando se popularizó el juego de lucha 'Street Fighter II: The World Warrior' en las primitivas videoconsolas y en los salones recreativos de muchas ciudades del país. Incluso había quien jugaba a imitar los movimientos de sus personajes.

Cuando se habla de títulos de lucha, esta saga creada por Capcom es, sin duda, la reina. La primera, pero también la más reconocible en el imaginario de tantas personas. Excepción hecha de los que por entonces gozaban de una consola como la Neo Geo, donde los juegos de lucha constituían casi la totalidad de su oferta, o de otras sagas míticas como los 'Tekken', por supuesto, el 'Streets of Rage' y tantos otros.

El caso es que 'Street Fighter' ha dado ya para catorce títulos, incluidos las versiones exclusivas japonesas, lo que habla de una saga longeva que nos ha hecho a muchos repartir leña a diestro y siniestro apretando (literalmente) a la vez todos los botones de los mandos o teclados... Hasta que se aprenden los necesarios 'combos' para hacer picadillo al rival.

Catorce versiones contemplan ya a 'Street Fighter', la saga de lucha más longeva y reconocible

Claro que para poner en el mercado catorce versiones distintas hay que renovarse... o morir. Y esto último no va desde luego con Ryu, Ken, Blanka, Zangief, Chun Li y todos esos personajes tan míticos que recordareis.

Este nuevo 'Street Fighter' que Capcom pone en el mercado viene a responder a las quejas de los usuarios tras el lanzamiento, en febrero del 2016, de 'Street Fighter V'.

La anterior entrega a esta mencionada, de mayo del 2015, ya incluía 40 personajes, con al menos 3 apariencias distintas para cada uno, todos los modos de juego imaginables y una jugabilidad exquisita, así que se esperaba que Capcom siguiera por el mismo camino. Pero no fue así. La compañía desarrolló un título demasiado orientado al juego online y, claro, esto no contentó a muchos jugadores, ya que algunos no juegan necesariamente conectados y en un entorno tan competitivo. Por otra parte, y al venir tan enfocado al multijugador, venía cojo también de variedad de personajes y modos de juego, amén de problemas con una conexión a servidores bastante dudosa.

Pero, afortunadamente, dos años han bastado para que se materialice la 'revisión/actualización' de la versión 'V'. Y es que un clavo saca a otro clavo, como se suele decir, así que la saga ya tiene su continuación desde octubre del año pasado. Street Fighter V Arcade Edition constituye un juego de lucha que hace bastante más honor a la leyenda que su más inmediato predecesor.

Para los jóvenes jugadores, o aquellos que revivan sus laureles en la consola de sus hijos, el título incluye muchas novedades que sorprenderán al jugador ocasional de la saga.

28 personajes, un modo arcade que, además de dar nombre a esta entrega, ofrece seis recorridos distintos, cada uno de ellos inspirados en los títulos tradicionales de la franquicia donde se recuperan clásicos como, por ejemplo, el bonus de reventar toneles, combates en equipo modo multijugador y el ya inevitable sistema basado en desbloquear nuevos luchadores y escenarios a través de la moneda dentro del juego.

Además, los modos de dificultad se adaptan perfectamente a nuestra habilidad. Así, por ejemplo, podrás comenzar en un modo fácil donde tus adversarios serán relativamente sencillos de combatir hasta que mejore tu nivel y habilidades.

La verdad es que la nueva versión es todo lo que debió ser 'Street Fighter V' y se quedó corto y, en definitiva, un clásico que se ha adaptado con éxito a los nuevos tiempos y con el que disfrutar en PlayStation 4 y PC.