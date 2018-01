El guionista estrella de diálogos endiablados

Aaron Sorkin (Nueva York, 1961) suele comentar que no está en Twitter porque 140 caracteres no le dan «ni para empezar». El único guionista de Hollywood con estatus de estrella de rock manufactura guiones con el doble de páginas de lo normal. La culpa la tienen sus diálogos, densos y raudos, puestos en boca de personajes que no paran de hablar mientras caminan. «Yo he sobrevivido a un guion de Sorkin», rezan las camisetas que visten los actores que han trabajado en sus películas.

El poseedor de un Oscar gracias a 'La red social' y cuatro premios Emmy por 'El ala oeste de la Casa Blanca' iba para actor. La culpa la tienen sus padres, que desde los cuatro años le llevaban al teatro a ver obras que no podía entender, como '¿Quién teme a Virginia Wolf?'. Sorkin pronto comprendió que no le fascinaba la actuación, sino la sonoridad de las palabras. Un caso real le inspiró 'Algunos hombres buenos', un drama teatral que convirtió en guion para la cinta protagonizada por Tom Cruise y Jack Nicholson. Después vendrían en cine 'Malicia', 'El presidente y Miss Wade', 'La guerra de Charlie Wilson', 'Moneyball', 'La red social' y 'Steve Jobs'.

Tachado de arrogante, el creador de 'The Newsroom' ha batallado con su adicción a la cocaína y vivió sus horas bajas al ser detenido en el aeropuerto de Burbank con drogas justo cuando 'El ala Oeste...' triunfaba en televisión. Defiende una única motivación a la hora de escribir sobre sus personajes, profundamente americanos: «Siempre me pregunto qué es lo que haría Shakespeare», afirma con inmodestia.