«Mi físico es un disfraz»

los ángeles. Chris Hemsworth (Melbourne, 1983) se mete en la piel de Thor por quinta ocasión. El marido de Elsa Pataky asegura que consigue mantener fresco al personaje: «Aquí tiene el pelo más corto y ha perdido el martillo. Se encuentra sumido en una crisis de identidad».

- ¿Le sigue entusiasmando el papel de Thor?

- Sí, aunque en este capítulo necesitaba un cambio, no solo de Thor sino de todo el universo Marvel.

- ¿De no haber triunfado como actor dónde estaría ahora?

- Estaría viviendo en el sofá de mi madre. Mis padres han trabajado toda su vida protegiendo niños dentro del sistema educativo australiano y seguramente estaría colaborando con ellos.

- ¿Cómo se presenta su futuro?

- Me apetece parar un tiempo porque los próximos dos años van a ser muy intensos. Especialmente ahora que mis hijos son pequeños, me apetece pasar tiempo con ellos. Intento trabajar un mes, luego descanso dos y continúo con otro proyecto. El próximo año me toca rodar tres películas de Marvel seguidas y quiero descansar antes de empezar.

- ¿Qué encuentra atractivo en una mujer?

- El humor y una buena actitud. Me siento atraído hacia personalidades extrovertidas, divertidas, no me llama la atención la gente que se queda callada, sentada en un rincón. La belleza es algo que se vuelve normal después de un tiempo, la personalidad y el humor terminan siendo mucho más importantes.

- ¿Se considera atractivo?

- Digamos que estoy contento con lo que mis padres me han dado.

- El físico forma parte de sus interpretaciones.

- Me gusta sentirme fuerte, poderoso, el aspecto físico es como un disfraz que me da poder.

-¿Cree en el mundo supernatural, en el ocultismo?

-Definitivamente. Creo que hay algo hay fuera que no es humano.