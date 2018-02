«Me fascina la obsesión que provoca el amor»

Paul Thomas Anderson (Studio City, California, 1970) regresa con una historia de amor perverso, tortuoso y, sobre todo, muy masoquista. 'El hilo invisible' supone la despedida de Daniel Day-Lewis de la actuación.

- ¿Cómo surge 'El hilo invisible'?

- Estuve muy enfermo en la cama y mi esposa me demostró un amor y afecto que no había visto en mucho tiempo. Al día siguiente, llamé a Daniel y le dije: 'Creo que tengo una buena idea para una película: convertir el amor en un sueño febril'. Luego vimos una foto de Balenciaga, libros de moda por casa y una cosa llevó a la otra.

Paul Thomas Anderson

- ¿Qué le llevó a rodar en Londres?

- Hay pocas posibilidades dentro del mundo de la moda y siempre he querido rodar con actores ingleses dentro de su campo. No hablo francés, así que París estaba descartado. Londres era la ciudad perfecta para este universo de telas y diseño, en el que vemos a Daniel interpretar a un británico como pez en el agua.

- ¿Se inspiró en alguien en particular para crear el personaje?

- No. Fue una combinación de gente. Cristóbal Balenciaga es el primero que me viene a la mente, un genio de origen vasco. Al investigar descubrí un manojo de creadores con patrones de conducta en su personalidad. Diseñadores de los que nunca había oído hablar y que creaban ropa maravillosa. A todos ellos les preocupaba más su mundo que cualquier otra cosa y sacrificaban sus rutinas por su trabajo.

- ¿Cuándo supo que quería a Day-Lewis como protagonista?

- Incluso antes de empezar a escribir el guion. Le mandaba páginas y el me corregía, porque yo no hablo ingles británico. Digamos que no hubo nada que él no haya aprobado, y lo mismo con el vestuario. Daniel era el dueño del personaje.

- Si es cierto que Day-Lewis no vuelve a trabajar, ¿se siente responsable?

- No. Es una decisión amarga y dulce para mí. Espero que lo reconsidere, pero, si no es así, estoy encantado de haber trabajado con él en dos ocasiones.

- ¿Ve esta película como un romance?

- Claro, no podría calificarse de otra manera. Siempre fue mi intención rodar un filme romántico inspirado en clásicos como 'Rebeca', 'Luz que agoniza' y 'Vértigo', pero, al mismo tiempo, alejándome de ellos. Me fascina el romance con suspense de 'Vértigo', la obsesión que provoca el amor.

- Ha creado una escena de sexo sin sexo.

- Esa era la meta en la época dorada del cine, rodar escenas eróticas sin sexo.