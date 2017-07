«Lo más exportable que tenemos es la música, parte de nuestras raíces» El músico Kepa Junkera durante el festival GetxoFolk de 2016. :: P. URRESTI/EL CORREO El folclorista vasco de raíz riojana inaugura hoy en el Teatro Real de Ezcaray el V Campus 'Oja Musicae' Kepa Junkera Músico DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Jueves, 27 julio 2017, 00:19

El abuelo paterno de Kepa Junkera nació en Cuzcurrita del Río Tirón. Corre sangre riojana por las venas de este folclorista, pero no importa demasiado. Junkera intenta demostrar que la música popular es universal. Hoy presenta su nuevo disco, 'Maletak', junto a Sorginak para inaugurar el V Campus Internacional 'Oja Musicae' que se celebra en Ezcaray hasta el domingo con un concierto en el Teatro Real a partir de las 20.30 horas.

-¿Considera que la música folk cuenta ahora con mayor prestigio?

-Siempre he tenido un respeto máximo porque, en mi casa, mi padre tocaba la pandereta y mi madre bailaba. Gracias a ellos he podido desarrollar mi carrera musical de forma autodidacta. Yo tengo ese respeto por encima de las modas, y no es obligado, me siento un privilegiado. Quizá la gente que la desconoce, cuando se acerca, la descubre. Es algo atemporal, maravilloso, una belleza cultural impresionante.

-¿Se ha sentido solo en la defensa de la música folk?

-Hay miles de personas en toda la península que bailan y tocan, así que solo, no. Si lo comparas con otros estilos, a lo mejor sí. Hay mucha gente. Yo soy una persona creativa que ha puesto en marcha muchos proyectos y eso sí que, a veces, lo tienes que hacer solo pero a veces es un privilegio poder elegir, no esperar a que alguien te lo pida. Aprendes mucho de ti mismo.

-En el concierto de hoy integrará a los alumnos de 'Oja Musicae' en su concierto. ¿Cómo lo hará?

-Hace años ya impartí un curso allí sobre mi mundo musical y después dimos un concierto con Ara Malikian. Ahora es lo mismo, por la mañana daré un pequeño curso y, por la tarde, se integrarán en alguno de mis temas con acordeones, violines... incluso con el baile. Voy a interpretar la jota 'Virgen de Allende', algo que me encanta porque, por un lado, presentaré mi nuevo disco, y después, en el esprint final, entablas una relación para siempre con la gente joven, compartiendo la música.

-Para su nuevo disco, 'Maletak', también contó con el grupo femenino Sorginak. ¿Por qué?

-Yo creé ese grupo. Buscaba a gente joven, de la edad de cuando yo empezaba (14-15 años). Ahora son gente muy preparada que da gusto verlos y escucharlos porque lo hacen muy bien, sienten esta música. Rodearte de gente joven es una maravilla, transmitirles tu experiencia... Este ya es el cuarto verano con ellas y la intención es hacer un tercer proyecto, ordenar el mundo de las panderetas, la voz y la danza popular, desde mi visión.

-Le influyen muchas músicas populares, ¿también la riojana?

-Uno de mis abuelos (Ricardo Junquera) era de Cuzcurrita, y la música tiene que ver mucho con la genética. La Rioja es una tierra que me encanta y en mi música seguro que hay algo de ella.

-Quizá parezca muy local pero la música folk, en realidad, es universal, ¿no?

-Totalmente. Lo más exportable que tenemos es la música, que parte de nuestras raíces. Fuera hay mucho interés, pero primero tenemos que creer en ello nosotros mismos.