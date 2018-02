Exploradora de la percepción Serie de piezas de 'Fields' en soporte de metacrilato. :: sonia tercero Arte digital y pintura materializan 'Fields', propuesta que Ana Montiel expone en la sala Amós Salvador hasta el 20 de mayo ESTÍBALIZ ESPINOSA* EESPINOSA@DIARIOLARIOJA.COM Viernes, 23 febrero 2018, 00:46

Logroño. 'La creación a modo de percepción', 'La luna interior', 'Sentir a modo de ver', 'El silencio recitando su propia lengua'... Así titula Ana Montiel (Logroño, 1981) algunas de las obras que, desde ayer, expone en la sala Amós Salvador, y que advierten de la inusual propuesta con la que esta logroñesa regresa a casa, siete años después de su anterior proyecto ('+Arte') y ya como artista consagrada.

La exposición «va sobre lo inmaterial» y 'Fields', su título, hace referencia a los campos magnéticos, aclaraba ayer la autora momentos antes de la inauguración. Y aunque cree que las explicaciones sobre su obra no tienen ningún sentido, únicamente cuenta lo que provoca y sugiere, escuchar cómo Montiel entiende el arte y la vida brinda muchas pistas sobre su trabajo.

uLa cita En la sala Amós Salvador de Logroño, hasta el 20 de mayo. uActividades paralelas Mañana, visita guiada con Ana Montiel (12.00). El sábado 14, clase magistral del artista Rubén Díaz de Greñu (12.00). Todos los sábados, a las 11.15, visitas didácticas.

«Nuestros ojos son microordenadores que, a partir de estímulos, están inventando cosas que nos mandan al cerebro. De algún modo, lo que nos creemos que es real no es más que una alucinación colectiva que compartimos. Me parece importante reflexionar sobre esta ilusión que estamos viviendo; me parece algo muy mágico, una locura».

La artista habla de física cuántica, de neurociencia, de religiones ancestrales como el budismo o el hinduismo... «Podemos hacer muchas cosas con nuestra cabeza, pero siento que le hemos dado demasiada importancia a la mente, somos muy 'newtonianos', nos hemos quedado en que esto es blanco o negro pero cada vez sabemos menos sobre lo que estamos haciendo aquí. Esto me llama mucho la atención, más que los temas materiales».

Y de ahí que la experimentación plástica de Ana Montiel hacia nuevas maneras de percibir se aleje de lo material; que los colores que impregnan las nebulosas de 'Fields' no sean tales. «Para mí lo importante es lo que percibes con estas obras, y no si están acabas en lienzo o en metacrilato». Pronostica una evolución de su proyecto hacia instalaciones inmersivas de realidad virtual, «para experimentar con tu casco y meterte como en estas nebulosas». Y es que, «más que de observar, esto va de sentir», sentencia.

La exposición de Ana Montiel coincide con el 30 aniversario de la Amós Salvador y de Cultural Rioja, la entidad promotora, de ahí que se haya pensado para la ocasión en una artista «logroñesa, treintañera y de una destacada trayectoria artística», cualidades que coinciden con las de la propia sala expositiva, apuntó la concejala Pilar Montes.

'Frields' podrá visitarse, y sentirse, hasta el próximo 20 de mayo en la Amós Salvador.