El 21 de agosto se produjo un eclipse total solar que en España se vio parcialmente. Un fenómeno anecdótico comparado con el auténtico eclipse veraniego en nuestro país, los asesinatos que los yihadistas del Estado Islámico realizaron en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto pasado. Los muertos ascienden por el momento a 16 personas.

Hace 15 días en esta sección sugería a los que no han podido tomar unas vacaciones una canción que les ayudase en su particular situación. La canción era 'Smile' -Sonríe- de Charles Chaplin: . Ya ven, ironías de la vida. Algunos de los que escogieron Barcelona y Cambrils para disfrutar encontraron allí la muerte. Y me pregunto: ¿podría sugerir 'Smile' -Sonríe- a las familias de los muertos y heridos? No me sale del alma. Sólo se me ocurre música de dolor y pena.

Recurriré a dos cantatas del padre Bach. 'Aus der Tiefen ruhe ich, Herr, zu dir' BWV131 - 'Desde lo profundo clamo a Ti, Señor', y 'Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen' BWV12- 'Llanto, lamento, preocupación, temor'. Música sobrecogedora, sublime. Gustav Leonhardt y su Consort les conmoverán.

Con 'Bendición de Dios en la soledad' de 'Armonías poéticas y religiosas' de Franz Liszt, el mago del piano del siglo XIX, alcanzó niveles sonoros espirituales de conmoción embriagadora. Escuchen a Claudio Arrau.

Y septiembre ha llegado, mes que ha inspirado a componer músicas de tintes algo grisáceos que anuncian el otoño. Richard Strauss compuso sus 'Cuatro últimos lieder' a la edad de 84 años. El 2º lied es 'Septiembre', ejemplo de un lirismo exacerbado y maravilloso barniz postromántico con el que Strauss declara, como en el verso, la búsqueda de la calma. Fue su última obra pues falleció al año siguiente. Elisabeth Schwarzkopf con George Szell y la Sinfónica de Radio Berlin son la referencia.