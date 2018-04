«Soy muy ecléctica y no me cierro a nada» Ángela Muro, durante una actuación. / L.R. La artista riojana presenta esta tarde su nuevo disco en Riojafórum y estrenará el tema 'De vuelta a La Rioja' Ángela MuroCantante SANDA SAINZ LOGROÑO. Sábado, 7 abril 2018, 00:02

'Cuentos chinos de La Habana (del tango a la habanera)' es el cuarto álbum de la cantante, compositora y actriz riojana Ángela Muro. Esta tarde, a las 20.30 horas, actuará en la sala de cámara de Riojafórum de Logroño.

-¿Qué va a ofrecer en el concierto de hoy en Riojafórum?

-La presentación de mi último trabajo discográfico. El 19 de octubre lo estrené en Granada, en el teatro Isabel la Católica con un éxito tremendo. A diferencia de mis otros discos, grabé este en directo los días 8 y 9 de septiembre con más de ochenta personas repartidas como público en la sala más grande del estudio de Fernando Romero. Es un álbum financiado con una especie de crowdfunding (mecenazgo).

-¿Por qué lo grabó en directo?

-Porque mucha gente me dice que en directo es cuando soy yo y quise hacerlo como antiguamente. Es un disco de canciones nuevas e íntimas. Comencé cantando cuando era una chiquilla en Logroño, temas de Víctor Jara, Cafrune, los boleros de Machín, Violeta Parra... Todos esos engranajes, mezclados con Sarah Vaughan y todo lo que vino después en mi vida están en 'Cuentos chinos de La Habana'. También tiene una raíz latina. México, Perú, Brasil, Argentina y Cuba están representados a rítmicamente pero a nivel canción son temas muy Ángela Muro porque mis músicos conocen mis armonías y mi forma de componer. El disco es muy personal y sincero, como será el concierto, y más en Logroño. Me va a costar cantar porque, por ejemplo, hay un recuerdo a mis padres y a una tienda que tenía mi madre de lanas en Colón 1, vivencias de juventud de cuando los niños jugaban en la calle y no con los ordenadores.

-¿Cómo toma el público sus canciones?

-La gente me dice que son como una terapia, que pasan de la risa a otras muchas emociones. El concierto está gustando mucho y estoy muy ilusionada por traerlo a Riojafórum. No lo había pisado ni como espectadora ni como artista y me dio un subidón muy grande. Estoy muy agradecida al Gobierno de La Rioja, que desde Cultura está apoyando este trabajo.

-Usted reside en Granada, ¿no?

-Desde hace catorce años. Los anteriores catorce viví en Madrid y previamente en Málaga, Ibiza, Bilbao, Alemania, en muchos sitos.

-Su currículum impresiona y ha hecho de todo en sus distintas facetas artísticas. ¿Con qué se queda?

-Además de cantar mis temas, lo que más valoro es el papel de actriz hablada. Enfrentarme al papel de Judy Garland junto a Miguel Rollán y Javier Mora, un personaje tan potente y lleno de colores, fue uno de los retos. Me quedo también con una experiencia maravillosa de componer una banda sonora (para la película 'Bala perdida'), premiada en la Mostra de Valencia. El momento de la grabación y escucharlo con una banda sinfónica de casi sesenta músicos resultó especial. Estando en la otra cara de la luna, en la cara b de los artistas que existimos, no dejamos de crear y componer pero no tenemos la popularidad lógica de quienes están en los medios de comunicación continuamente, la verdad es que no paro de agradecer las experiencias vitales buenas. Hay muchas cosas que no saben de mí pero al mismo tiempo me sorprendo cuando veo gente que me sigue con pasión. Tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta, hacer arte y dejar algo para los restos. Ahora, con las redes, no necesitamos grandes compañías, al menos para ser creativos y libres.

-¿Algún mensaje para el público riojano de cara al concierto de hoy?

-Hace doce años fue la última vez que toqué en la concha del Espolón. Son demasiados años para perderse el próximo concierto. Voy a estrenar una canción que se llama 'De vuelta a La Rioja'. Me piqué con Jorge Drexler y he hecho un tema que me emociona y creo que va a gustar, con aires chill out y funky. Soy muy ecléctica y no me cierro a nada.