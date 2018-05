Divertida, coloquial y con visos clasicistas

Gianni Celati, autor de 'Lunario del Paraíso', es un autor italiano nacido en 1937 en Sondrio, ciudad lombarda limítrofe con Suiza y cercana al lago de Cómo. Quizá consecuencia de aquel paisaje escribe de modo amplio, natural y ligero con cierto sentido del humor. Es agudo y sutil, posiblemente por su formación académica. Es doctor en Literatura inglesa y traductor de varios autores clásicos del siglo XX como James Joyce, Twain o Conrad, entre otros.

En esta novela para situarnos en el tiempo el editorialista nos coloca imaginariamente en Hamburgo y en la época en la que The Beatles estaban en su apogeo. Es una historia de algún modo increíble para la sociedad del tiempo que describe, por cuanto un chico que acaba de cumplir el servicio militar se enamora de tal modo de una jovencita alemana que decide viajar tras ella hasta su casa, una casa en la que vivirá con el beneplácito de los progenitores de la chica.

En algunas cabezas no cabrá que unos padres reciban en su casa al joven que la pretende y se quede a vivir con ellos, sobre todo teniendo en cuenta la que la jovencita cuenta sólo con 16 años. Por supuesto no es esto lo único que puede sorprender al lector porque en el transcurso de su viaje el protagonista conoce y se relaciona con una serie de personajes a cuál más increíble, un turco invasor (dice), un ciclista misterioso... Todos resultan ser muy raros, a veces tan exagerados como las situaciones que crea el escritor. ¿Qué decir de un joven mayor de edad que vive y alterna sus noches en la casa de su amada con otras compartidas con dos niñas menores de 10 años cuyo comportamiento es totalmente adulto?

Gianni Celati escribe coloquialmente, piensa y, como lo piensa, lo escribe. A veces se toma el gusto de cambiar los tiempos verbales. En todo caso, si acaso no lo fuera, su escritura parece espontánea. El protagonista es muy particular. Su creador lo presenta diciéndose a sí mismo que su cabeza es una casa expuesta a los cuatro vientos con un montón de gente entrando y saliendo a su gusto mientras él está tendido sobre el colchón. A veces se muestra pusilánime, otras resignado. Es tan celoso como melindroso. Ni consigue a su amada ni sabe qué hacer ante las sensuales sugerencias de la madre de ella. Todo esto lo hace Celati escribiendo de tú a tú, captando la atención del lector al que le habla con la confianza de un amigo. Lo hace seguramente no para inquietarle sino para comprometerle a continuar con la lectura. De tal manera incluye frases como «Lo mejor está por llegar». Y también, «Poned atención porque ahora se avecina un cambio». Más adelante, «¿Queda todavía alguien que esté siguiendo mi historia?».

Evidentemente 'Lunario del paraíso' es un libro con visos clasicistas. Y divierte conocer en sus páginas personajes como Antje, Gisela, Tino, el sargento vestido de nazi padre de la chica, su provocadora esposa, un anciano armenio... En resumen, la novela se puede comprar y a muchos divertirá leerla.