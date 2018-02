Clint Eastwood vuelve a uno de sus temas favoritos: el fuerte individualismo frente a la debilidad del colectivo.

- ¿Por qué decidió dirigir '15:17. Tren a París'?

- Porque me gusta contar historias sobre héroes comunes. Tres amigos que crecieron juntos y se vieron en unas circunstancias extremas actuaron rápidamente, sin pensar, sin dudar. Me parece una historia fascinante porque demuestra que hay gente normal capaz de acciones excepcionales.

- ¿Y la idea de convertir a esos héroes en actores?

- Lo pensé mucho, pero, al final, decidí que era una buena idea dejar que ellos fueran quieren narraran su propia historia. Eso da profundidad a la narración.

- ¿No dudó de su capacidad para interpretar?

-Por supuesto, no sabía si iban a ser capaces de hacerlo. Sin embargo, resultaron unos actores fabulosos. Me he arriesgado mucho, pero el resultado merece la pena. Llevo en este trabajo desde hace sesenta años, soy capaz de tomar mis propias decisiones sin dudar.

- Usted nos ha acostumbrado a héroes americanos de andar por casa frente a los superhéroes.

- La época en la que yo crecí no se parece en nada a la actual. Antes, si pensabas en un héroe, imaginabas a alguien que había hecho algo mucho más allá que el resto en determinada situación. Hombres que me obligan a cuestionarme si yo sería capaz de hacer lo mismo. Los héroes son únicos. Sin embargo, en esta sociedad políticamente correcta todo el mundo necesita irse a casa con un primer premio para no herir sus sentimientos. Nadie tiene la oportunidad de ser héroe de verdad, aunque sea importante.

- ¿Piensa en la jubilación?

-Soy un tipo muy normal, me gusta trabajar. Tal vez un día deje de divertirme y elija dejarlo. Si ocurre, será algo repentino y no meditado. Diré adiós sin despedirme, pero, hasta el momento, disfruto.