La ira del Dios de la Guerra Padre e hijo. Una relación paternofilial algo distinta a la habitual. La apuesta de Sony por los exclusivos se renueva, esta vez con la nueva entrega de 'God of war', un claro candidato a juego del año JUANJO BILBAO Logroño Viernes, 18 mayo 2018, 18:58

Si eres usuario de PlayStation 4 ya puedes estar de enhorabuena en el 2018. Si a principios de año ya contaste en el mercado con el exclusivo para Sony 'Shadow of the colossus', ahora le toca el turno a 'God of War', un más que probable candidato a juego del año. Un título en el que se ha sabido aprovechar la esencia de la saga, los combos sangrientos y los mandobles irresistibles de Kratos, a la vez que se potenciaba el aspecto narrativo en la senda del exitoso 'The Witcher 3'.

El formato ya es atractivo de por sí, pero las novedades no acaban aquí. La incorporación de un modo de juego tipo sandbox (mundo abierto) no hace más que otorgarnos una libertad de movimientos siempre agradecida, además de una profundidad al reino helado que deberá recorrer Kratos que hará las delicias del jugador. Pese a esto, no nos encontramos con farragosos menús para personalizar nuestro personaje, ni con dificultosas misiones que nos dejarán clavado en el desarrollo de la historia principal.

'God of War' está concebido para que el juego fluya en las manos del jugador, sacrificando por el camino algo de dificultad en aras de que la jugabilidad y la narración agarren ritmo de crucero. Y este quizá sea el plato fuerte y más novedoso del nuevo título.

Joaquín Reyes ha dedicado a Kratos un 'Celebrities', a lo Muchachada Nui

Ésta es la última entrega de la saga, que acumula ya ocho en total. Una aventura que comenzó en el 2005 con versiones para todas las consolas de Sony, y que nos ha narrado desde los orígenes de Kratos hasta su ascenso al panteón de los dioses, desde la Play 2 hasta la 4.

¿Quién es Kratos?

Básicamente, es un antihéroe que lleva luchando toda una eternidad y cuyo motor es la venganza y sus actos de extrema violencia.

Tras convertirse en semidios y sobrevivir a la pelea final contra su padre Zeus, vive ahora con su joven hijo Athreus en el mundo de los Dioses Nórdicos, una tierra hostil habitada por feroces monstruos y guerreros. Kratos deberá actuar como mentor y protector de su hijo a la vez que trata de dominar la ira que almacenó durante años y consumar su última venganza.

En este sentido, la mitología nórdica sustituye a la griega en esta nueva entrega. Así que, la ambientación está inspirada en bosques, montañas y reinos de lo más helados e inhóspitos. Nuevos dioses, criaturas y monstruos harán acto de presencia durante la aventura de Kratos. El combate se ha vuelto mucho más vívido al incorporar una cámara libre que nos permitirá vivir la acción más cerca que nunca, siempre desde una posición en tercera persona. Será frenético pero, no hay problema, Kratos cuenta con una poderosa hacha, un arma brutal y llena de magia que le ayudará a realizar múltiples tareas como, por ejemplo, explorar el terreno.

Pero no solo de su hacha y su brutalidad vive Kratos. Para desbloquar la historia en su totalidad deberá resolver puzzles, mover objetos, romper vasijas y cántaras que ocultan objetos y pociones, en una historia principal que te absorberá durante un mínimo de 20 a 25 horas, según el nivel de dificultad elegido y que, contando con actividades y misiones secundarias, te puede llevar al doble de horas de disfrute de la tierra de los Dioses Nórdicos.

Todo esto puede hacer de 'God of War' uno de los juegos del año. Sony ha apostado de verdad por él y ha gastado mucho dinero en su promoción desde hace meses. Recientemente, Joaquín Reyes le ha dedicado un 'Celebrities', a lo Muchachada Nuí en un vídeo desternillante.

En resumen, el acabado es espectacular, las batallas son épicas, el viaje y el entorno están cuidados al detalle y, en el modo combate, Kratos se mostrará brutal y despiadado al mismo tiempo. Y es que, ya que es un semidios, ¿quién es el guapo que se va meter con él?