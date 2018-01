«Contamos con un gran apoyo popular que nos mantiene vivos treinta años después»

La gira treinta aniversario del grupo gallego de música folk y celta, Luar na Lubre, llega hoy, a las 20.30 horas, al teatro Bretón de Logroño, donde se han agotado las entradas. Hablamos con Bieito Romero (gaita, acordeón y zanfoña), líder de la banda.

-¿Cuál es el secreto para que Luar na Lubre se mantenga como un grupo referente en su estilo?

-Lo fundamental es el trabajo, estar ahí permanentemente, no rendirse, tenacidad, hacer las cosas razonablemente bien y sembrar en terrenos adecuados para después poder recoger.

-¿Habéis encontrado muchas piedras en el camino?

-Si, muchísimas piedras porque es una trayectoria muy larga. Son treinta años con muchas satisfacciones, con momentos fantásticos. Pero bueno, sinsabores también los hay, inevitablemente, aunque lo que predomina es la parte positiva de un viaje tan largo. En caso contrario no estaríamos aquí.

-¿Qué resaltarías de estos años?

-La trayectoria ascendente, que siempre hemos avanzado. Las cosas se fueron haciendo bien. Con las pocas ayudas que había en los primeros años era muy fácil abandonar como han hecho otros grupos que se crearon a la altura del nuestro y con mucho más impacto y que se fueron quedando por el camino.

Destaco esa manera de caminar, muy tranquila, despacio, pero con buena letra que hizo una estructura difícil de romper a estas alturas,

-¿Cómo surgió la idea de crear Luar na Lubre en 1986?

-Surgió ese año como podía haber surgido en otro momento. Fue una época difícil aunque es cierto que veníamos de la etapa más oscura de la dictadura y había una especie de revitalización de la cultura gallega. Nos llegaba una influencia celta importante desde Irlanda y Escocia. Surgieron una serie de grupos entre los que estábamos nosotros.

-Se os describe como un grupo de música gallega, celta y folk tradicional ¿cómo os definís vosotros?

-Creo que las definiciones las tiene que hacer la gente y sobre todo los que entienden de música. Cualquiera de las nomenclaturas que nos han hecho resulta válida. Es complicado definirlo. La música celta es una etiqueta que define un modo de hacer música que nos vino de la mano de irlandeses, escoceses y bretones. Pero música gallega es correcto porque lo que hacemos está inspirado en la música tradicional de Galicia o música folk que también está dentro de este estilo. Tenemos muchas etiquetas y formas de denominar nuestra música y a mí me vale cualquiera. Hombre, es evidente que no somos un grupo de blues ni de jazz, pero hay numerosas formas de calificarnos que son correctas.

-¿Qué ofrecerá Luar na Lubre hoy en el teatro Bretón de Logroño?

-Estamos en la gira treinta aniversario desde el 2016. Es una gira larga que coincide con el disco del treinta aniversario, publicado a finales del 2016. Ofrecemos una retrospectiva musical, un recorrido en el que intentamos mostrar la música e historias que definen nuestra trayectoria. En definitiva, intentamos resumir, lo que fuimos y lo que somos. Básicamente lo que vamos a hacer en Logroño es lo mismo de toda la gira, sintetizar esta carrera de treinta años en dos horas y media e intentar que la gente entienda musicalmente lo que somos y explicarlo también con la palabra y que disfruten, es la palabra clave.

-Después de tantos años de carrera ¿cuesta hacer esa síntesis?

-No te creas. Una vez que tienes confeccionado un repertorio y ves que funciona y muy bien... Hemos hecho muchísimos conciertos y la gente compra las entradas y disfruta. Al principio es complicado porque claro, tienes que seleccionar, descartar y aquí está la clave. Lo más difícil hubiese sido que la selección en la que confías y crees no tuviese respuesta del público pero no es el caso, en cuando pusimos a rodar el repertorio funcionó muy bien y el público está encantado hasta ahora. En Logroño el teatro Bretón estará lleno. Hace unos días estuvimos en Córdoba, Cádiz y Toledo con todo repleto. La propuesta funciona y, afortunadamente, a pesar del poco seguimiento de los grandes medios, Luar na Lubre cuenta con un gran apoyo popular que nos mantiene vivos treinta años después.

-Desde principios de 2017 tenéis una nueva vocalista, Belem Tajes ¿cómo ha resultado la incorporación de la cantante?

-Bien, cada vocalista de Luar Na Lubre aporta matices nuevos. Hay tonalidades diferentes en cada una de las voces femeninas que hemos tenido. Belén es una aportación nueva dentro de nuestra forma de hacer y estamos contentos con ella. Ojalá dure muchos años.

-¿Tenéis otros proyectos para 2018?

-Si, estamos en el estudio de grabación con el nuevo trabajo que será el décimo octavo. La idea es que salga en mayo, cuando lo presentaremos en Orense ya que trata una temática conceptual sobre la Ribeira Sacra de la provincia de Orense. Una zona espectacular. El 30, 31 de abril y 1 de mayo serán las presentaciones en Orense y el comienzo de la nueva gira.

-¿Tiene algún mensaje para el público riojano?

-Que estamos encantados de volver a Logroño. Creo que es la quinta o sexta vez que estamos en La Rioja y para nosotros es muy satisfactorio. Siempre nos sentimos muy bien acogidos y esperamos poder hacer disfrutar lo máximo a toda la gente que venga a vernos con este repertorio de dos horas y media. Intentaremos que el público vibre, baile, cante y lo pase bien con nosotros.