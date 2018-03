«Ya no conozco a nadie en las revistas del corazón» Santiago Segura y Maribel Verdú en la presentación del filme. :: l.r. Maribel Verdú Actriz O. BELATEGUI Jueves, 15 marzo 2018, 23:50

Maribel Verdú (Madrid, 1970) jura que no se acuerda de Santiago Segura, a pesar de haber coincidido con él hace veinticinco años en la serie 'Canguros'. «Tenemos amigos en común, pero nunca habíamos tomado un café juntos», confiesa. «Cuando me llamó flipé. Quería que viera una película chilena de la que había comprado los derechos». La actriz comparte con su personaje el vértigo ante una sociedad donde, hipnotizados por el móvil, no nos miramos a la cara.

- No es usted de redes sociales.

- Yo cuando quedo a comer con mis amigos guardamos el móvil en el bolso. Me quité hace mucho de Facebook y estoy en Instagram porque me gusta mucho compartir fotos, momentos, con gente que no te conoce. No me siento esclava de ello y nunca pongo la localización. Sé que las redes sociales son imparables, que no hay vuelta atrás. Pero insultar amparado en el anonimato me parece terrible.

- Ahora se elige a los actores dependiendo del número de seguidores que tengan.

- Eso me ha contado Santiago. En televisión tienen en cuenta el número de 'likes'. Me aterra. A mí, de momento me siguen contratando. En la publicidad lo entiendo; cuando hice una campaña de yogures el año pasado se especificaba en el contrato que tenía que publicar posts.

- Para los actores, ¿estos nuevos famosos son una forma de intrusismo?

- Yo ya no conozco a nadie en las revistas del corazón. Los tiempos cambian y tienes que amoldarte a ellos, hay sitio para todos. Creo que, al final, impera el talento. Por muchos 'likes' que tengas no puedes mantenerte 33 años trabajando. Las modas de un momento se pasan.

- El padre de Torrente, feminista.

- Mira, Santiago huele que te mueres de bien, solo bebe agua, odia las fiestas y es feminista al cien por cien. Un tío sensible y padre de familia. Ha abierto un camino nuevo porque quiere hacer otras cosas.

- ¿Han hecho una película oportuna?

- Sí, no oportunista. El movimiento #MeToo ha hecho historia, como cuando Rosa Parks decidió que no se levantaba del asiento para blancos en el autobús. Hay pequeños actos en la vida con consecuencias muy grandes. Estas navidades iba andando con unas amigas de noche y nos cruzamos con un grupo de chavales todos pedo. Agarré el teléfono, pero no cambié de acera.