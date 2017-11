Concierto de ‘El Langui’, hoy en Norma

Juan Manuel Montilla, más conocido como ‘El Langui’, actúa hoy en la sala Norma, que será el escenario de la final del VI Concurso de Maquetas de la UR en la categoría preuniversitaria, donde compartirá escenario con el finalista de esta modalidad, Chacal Mc (Eduardo Llanos).

Previamente, a las siete de la tarde, ofrecerá la conferencia titulada ‘A mí no me digas que no se puede’ en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja (entrada libre, pero con aforo limitado), donde hablará del espíritu de superación y la autoconfianza.