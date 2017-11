La comedia romántica del momento Jueves, 16 noviembre 2017, 23:37

Definida por un amplio sector de la crítica cinematográfica como una de las mejores comedias románticas en tiempo, 'La gran enfermedad del amor', dirigida por Michael Showalter ('Love', 'Grace and Frankie'), con el apadrinamiento de Judd Appatow en la sombra, cuenta una historial real capaz de emocionar al espectador protagonizada por Kumail Nanjiani ('Silicon Valley') y Zoe Kazan ('Ruby Sparks'). Una pareja -un conductor de Uber que quiere ser monologuista y una mujer de buena familia- se conoce asistiendo a un show cómico. Lo que parecía ser un simple encuentro parece tomar cuerpo. La relación se estrecha, pero surgen los problemas debido a sus diferencias culturales y a una enfermedad que irrumpe en escena. La propuesta se va oscureciendo según avanza la trama, aunque el humor no deja de estar presente. «Una corriente subterránea de humor fluyó incluso en los momentos más serios de la película», afirma el director. «Y así es como la película aborda la vida: no importa lo mal que se pongan las cosas, no debes perder nunca el sentido del humor». Buena filosofía.